Российская игровая студия Cyberia Nova («Сайберия Нова») провела закрытое бета-тестирование своей новой игры «Земский собор», а также представила интерактивный образовательный модуль «Смутное время: Казачий Круг». В презентации приняли участие блогеры, журналисты, а также эксперты игровой индустрии. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.
«В закрытом бета-тестировании новой игры „Земский собор“ 21 августа приняли участие более 100 блогеров, журналистов, а также экспертов индустрии. Команда Cyberia Nova рассказала о ключевых механиках и элементах игры, а участники мероприятия смогли протестировать демо-версию „Земского собора“ и поделиться с разработчиками обратной связью. В ближайшее время демо-версия „Земского собора“ станет доступна для всех желающих», — сказано в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении URA.RU.
Новый проект представляет собой игру в жанре action-adventure, посвященную событиям, развернувшимся в России после окончания Смутного времени. Проект предлагает игрокам окунуться в атмосферу закулисных политических интриг Земского собора 1613 года. Официальный выход игры намечен на 4 ноября 2025 года на платформе VK Play. Кроме этого, компания презентовала интерактивный образовательный модуль «Смутное время: Казачий Круг». Речь в нем пойдет о роли казачества в становлении дома Романовых. Его уже можно бесплатно скачать на странице проекта в VK Play и на официальном сайте разработчика.
«В новом образовательном проекте мы рассказываем о важной составляющей нашей исторической идентичности. Именно казачество стало опорой империи в период воцарения династии Романовых, чье венчание на царство обеспечило России почти 300 лет стабильного развития. Казачья культура невероятно многогранна, у казаков есть свой кодекс чести и традиции», — сказал креативный директор Cyberia Nova Сергей Русских.
Новый проект, по словам Русских, обеспечивает глубокое вовлечение пользователей посредством живых диалогов и интерактивных компонентов, что способствует более эффективному освоению информации, а также укреплению исторических и культурных ценностей. В роли основного лектора представлен казак Кирша — центральный персонаж игры «Земский собор». События разворачиваются на тех же локациях, что и в оригинальной игре. Инициатива реализована при содействии АНО «Институт развития интернета» и Всероссийского казачьего общества. Кроме модуля «Смутное время: Казачий Круг» компания ранее уже выпускала образовательные проекты. Они были посвящены Белому городу, Москве, Ярославлю и Нижнему Новгороду.
