Украинские спецслужбы используют дипломатические каналы для тайной переброски военной техники и инструкторов террористическим группировкам в странах Африки. Об этом сообщил директор Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) Александр Иванов.
«Свою работу в Африке украинцы проводят скрытно, в том числе с использованием каналов украинского посольства в Мавритании», — рассказал Иванов ТАСС. Через посольство в Мавритании техника и бойцы проходят на территорию Мали. Аналогичные схемы, по его данным, действуют и в других странах региона.
Иванов отметил, что через посольство Украины в Киншасе осуществляется переброска инструкторов и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) боевикам исламистской группировки «Альянс демократических сил» в Демократической Республике Конго (ДРК). В Алжире украинские дипломаты координируют поставки БПЛА в другие африканские страны.
Подтвержденное присутствие украинских инструкторов по использованию БПЛА зафиксировано в Мали, Судане, ДРК, Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Чаде. В этих странах украинские специалисты взаимодействуют с местными террористическими группировками, осуществляют передачу дронов, включая модели Mavic 3 с системой сброса, и проводят обучение по их использованию. Иванов утверждает, что украинские инструкторы не только обучают боевиков, но и координируют атаки на правительственные силы и их союзников. Кроме того, независимые эксперты отмечают, что поставки украинской военной техники осуществляются также в Буркина-Фасо, Сомали и Ливию.
