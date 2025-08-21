21 августа 2025

В долине реки Данилихи в Перми обустроят дождевые сады

Власти Перми потратят 4,3 млн рублей на создание дождевых садов у реки Данилихи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождевые сады появятся на двух участках долины реки Данилихи
Дождевые сады появятся на двух участках долины реки Данилихи Фото:

Власти Перми ищут подрядчика для создания дождевых садов в долине реки Данилихи. Работы оценили в 4,3 млн рублей.

«Выполнение работ по обустройству водно-зеленой инфраструктуры отведения поверхностных сточных вод на общественных территориях проекта „Зеленое кольцо“ в долине реки Данилихи. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,3 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.

Дождевые сады появятся в «Сквере Каменских» возле дома по улице Голева, 2 и у Центрального рынка, вблизи трамвайного моста. Работы требуется провести с 15 сентября до 15 ноября 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало, что строительство пяти дождевых садов стартовало в долине реки Егошихи. Последним этапом работ станет высадка влаголюбивых растений в конце августа. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Перми ищут подрядчика для создания дождевых садов в долине реки Данилихи. Работы оценили в 4,3 млн рублей. «Выполнение работ по обустройству водно-зеленой инфраструктуры отведения поверхностных сточных вод на общественных территориях проекта „Зеленое кольцо“ в долине реки Данилихи. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,3 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок. Дождевые сады появятся в «Сквере Каменских» возле дома по улице Голева, 2 и у Центрального рынка, вблизи трамвайного моста. Работы требуется провести с 15 сентября до 15 ноября 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало, что строительство пяти дождевых садов стартовало в долине реки Егошихи. Последним этапом работ станет высадка влаголюбивых растений в конце августа. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...