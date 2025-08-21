В долине реки Данилихи в Перми обустроят дождевые сады

Власти Перми ищут подрядчика для создания дождевых садов в долине реки Данилихи. Работы оценили в 4,3 млн рублей.
«Выполнение работ по обустройству водно-зеленой инфраструктуры отведения поверхностных сточных вод на общественных территориях проекта „Зеленое кольцо“ в долине реки Данилихи. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,3 млн рублей», — говорится в техзадании на сайте госзакупок.
Дождевые сады появятся в «Сквере Каменских» возле дома по улице Голева, 2 и у Центрального рынка, вблизи трамвайного моста. Работы требуется провести с 15 сентября до 15 ноября 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало, что строительство пяти дождевых садов стартовало в долине реки Егошихи. Последним этапом работ станет высадка влаголюбивых растений в конце августа.
