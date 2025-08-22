У «бложьей матери» Митрошиной заблокировали четыре счета

Федеральная налоговая служба (ФНС) заблокировала четыре банковских счета блогера Александры Митрошиной. Причиной блокировки стал непогашенный налоговый долг.
Как стало известно «Постньюс», два счета в банках «Точка» и «Т-Банк» были заморожены 21 августа, еще два — утром 22 августа. Причиной стал непогашенный налоговый долг на сумму 207 миллионов 576 тысяч рублей.
Накануне, 21 августа, Чертановский суд Москвы продлил домашний арест Александры Митрошиной по делу об отмывании денежных средств. Мера пресечения продлена до 8 сентября 2025 года. На данный момент блогеру запрещено общаться с фигурантами дела и свидетелями, за исключением ближайших родственников, а также пользоваться интернетом и средствами связи. Митрошину задержали в Сочи 7 марта 2025 года, а 10 марта суд отправил ее под домашний арест. Блогеру предъявлено обвинение в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В случае признания вины ей может грозить до семи лет лишения свободы.
