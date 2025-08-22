«Филипп — боец»: Лолита и Билан объяснили падение Киркорова на «Новой волне»

Филипп Киркоров ни на шутку напугал поклонников. Во время выступления на «Новой волне» в Казани певец оступился и упал прямо на сцене. Знаменитости бурно отреагировали на происходящее, сообщает корреспондент URA.RU.
К своему выходу на «Новой волне» Филипп тщательно готовился. По многолетней традиции он должен был открывать шоу. Накануне Киркоров около двух часов репетировал свой номер. Старался не упустить ни единого момента. Например, интересовался, как его будут объявлять ведущие.
«Меня представляете как? — спрашивал он у организаторов. — Надо сказать: „По традиции открывает конкурс. По многолетней традиции“.
Первый звоночек прозвучал еще на репетиции. Во время злосчастного момента, поднимаясь по дорожкам, Киркоров потерял равновесие. Казалось, еще секунда — и Филипп окажется на полу. К счастью, его успели вовремя подхватить танцоры. Во время же конкурса они этого сделать не смогли.
После падения на сцене за кулисами на Филиппе не было лица. Он тут же скрылся в гримерке: общаться после такого ЧП у него не было никакого желания. «Как он голову только не расшиб! — вздыхали зрители. — Так упасть сильно!»
К счастью, обошлось без тяжелых последствий. Менять программу вечера Киркоров не стал и, немного восстановившись в гримерке, отправился в зрительный зал наблюдать за происходящим на сцене. Между тем, за кулисами знаменитости, участвующие в концерте, старались его всячески поддержать.
«У него какой-то сейчас период, — вздохнула Лолита. — То ожог, то это… Но при этом он — боец!»
Дима Билан падение Киркорова не видел: в это время он готовился к своему выходу на сцену. Впрочем, Дима уверен: это обстоятельство на Филиппе никак не скажется.
«У меня тоже были падения, естественно, — объяснил Дима. — Если мы говорим о Филиппе, то сцена занимает 90 процентов его жизни. Конечно, в таком случае все могло произойти».
Сегодня Киркоров планирует появиться на «Новой волне». Филипп выйдет в юбилейном вечере Ларисы Долиной. Он уже подготовил эффектный номер. Во время его репетиции тоже произошла заминка. По задумке режиссеров Филипп появляется на сцене с цепями на руке. Во время репетиции они едва не застряли в сложной конструкции сцены.
