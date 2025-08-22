Российские пользователи жалуются на сбои в Google

Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе сервисов Google. Это следует из данных сервиса мониторинга Downdetector.
По информации Downdetector, количество жалоб на проблемы с доступом к Google резко увеличилось за последний час и достигло 147 обращений. Пользователи отмечают, что сайт Google не работает или загружается с перебоями.
Согласно статистике, 44% жалоб связаны непосредственно с недоступностью сайта Google. Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения и о трудностях с доступом к другим сервисам компании. Наибольшее число обращений поступило из таких регионов, как Карелия, Санкт-Петербург, Москва, Ивановская и Ленинградская области.
