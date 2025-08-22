Российские пользователи жалуются на сбои в Google

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сайт Google не работает или загружается с перебоями
Сайт Google не работает или загружается с перебоями Фото:

Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе сервисов Google. Это следует из данных сервиса мониторинга Downdetector.

По информации Downdetector, количество жалоб на проблемы с доступом к Google резко увеличилось за последний час и достигло 147 обращений. Пользователи отмечают, что сайт Google не работает или загружается с перебоями.

Согласно статистике, 44% жалоб связаны непосредственно с недоступностью сайта Google. Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения и о трудностях с доступом к другим сервисам компании. Наибольшее число обращений поступило из таких регионов, как Карелия, Санкт-Петербург, Москва, Ивановская и Ленинградская области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе сервисов Google. Это следует из данных сервиса мониторинга Downdetector. По информации Downdetector, количество жалоб на проблемы с доступом к Google резко увеличилось за последний час и достигло 147 обращений. Пользователи отмечают, что сайт Google не работает или загружается с перебоями. Согласно статистике, 44% жалоб связаны непосредственно с недоступностью сайта Google. Кроме того, пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения и о трудностях с доступом к другим сервисам компании. Наибольшее число обращений поступило из таких регионов, как Карелия, Санкт-Петербург, Москва, Ивановская и Ленинградская области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...