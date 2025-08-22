ВС РФ поразили склады хранения ракет для ракетного комплекса ВСУ «Сапсан»

Также удар был нанесен по ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ
Также удар был нанесен по ВПК Украины, сообщили в Минобороны РФ
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные РФ нанесли удар по складам хранения ракет украинского ракетного комплекса «Сапсан». Об этом сообщают Минобороны РФ.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в ходе которых поражены склады хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан"», — сообщило ведомство в своем telegram-канале. Помимо этого ВС РФ поразили ВПК Украины и нефтеперерабатывающий завод.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Сапсан» предназначен для нанесения ударов по целям, расположенным на оперативной глубине противника — на расстоянии до 500 километров. Этот комплекс формирует основу украинской системы неядерного сдерживания. Ранее ведомство уже сообщало о нанесенных ударах по складам с ракетами «Сапсан».

