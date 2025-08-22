Игорь Рухлов, подозреваемый в убийстве девятилетней девочки, совершенном в Талице (Свердловская область) в 1999 году, является отцом пятерых детей. На момент задержания сотрудниками силовых структур он находился со своей семьей в частном доме. Данную информацию сообщил корреспонденту URA.RU шурин предполагаемого преступника.
По словам родственника, в 2019 году Рухлов проходил по делу в качестве свидетеля. Тогда расследование было завершено, и никаких дальнейших претензий к нему не предъявлялось. «20-го числа в шесть утра силовики просто залетели, выхватили его из дома, а детей пятерых вместе с женой закрыли на втором этаже. Жене ничего не объяснили, изъяли документы на дом, документы на машину, все телефоны, все гаджеты у детей, все полностью изъяли. И он пропал, испарился», — рассказывает мужчина в зале Ленинского суда Екатеринбурга, где Рухлову изберут меру пресечения.
Шурин задержанного утверждает, что им не разъяснили причины происходящего и не предоставили информацию о местонахождении Рухлова в течение нескольких часов после задержания. «Я поехал в УВД, в Следственный комитет по городу Первоуральску, в прокуратуру обратились. Никто ничего не знает, никто ничего не видел. Потом, оказывается, через пять часов в поселке, где он проживал, дом мамы обыскали, все перекрыли, перерыли и просто его под наручниками увели», — сказал мужчина.
Преступление произошло 26 лет назад, 7 августа 1999 года, в поселке Кузнецовский Талицкого района. Девятилетняя Елена П. ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело, проводились масштабные поисковые мероприятия, но безрезультатно.
Спустя годы расследование было возобновлено с использованием современных криминалистических методик, что позволило установить личность предполагаемого преступника. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Игорь Рухлов, которому предъявлено обвинение в убийстве. Все материалы по громкому делу — в сюжете URA.RU.
