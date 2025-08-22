В Екатеринбурге депутаты прервали каникулы ради вице-мэра

В гордуме Екатеринбурга, которая до сентября находится на каникулах, собрали внеочередное заседание. Комиссия по местному самоуправлению согласовала поправки в устав столицы Урала, которые подразумевают введение еще одной ставки первого вице-мэра, передает корреспондент URA.RU. Ранее агентство сообщало, что должность займет Рустам Галямов, курирующий транспорт и строительство.
«За» введение ставки проголосовали пять депутатов, возмутился лишь один — Константин Киселев, посчитавший вопрос несвоевременным. Он предложил снять его с повестки, но коллеги по комиссии его не поддержали. Теперь поправки должны утвердить на общем собрании думы, после этого они и вступят в силу.
15 августа в администрации уже прошли публичные слушания по внесению изменений в устав. Тогда введение второй ставки первого заместителя главы города поддержали 211 из 214 человек. Новый вице-мэр будет курировать транспортные и строительные вопросы, а также координировать работу замов.
Ранее URA.RU со ссылкой на источники объясняло, зачем главе Екатеринбурга Алексею Орлову понадобился еще один первый заместитель. Одна из версий, которая стала популярной в политтусовке, Галямова всерьез рассматривают на место мэра. Полномочия Орлова истекают в феврале.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!