В Екатеринбурге депутаты прервали каникулы ради вице-мэра

Часть депутатов Екатеринбурга поддержали введение ставки второго вице-мэра
В думе прошло внеочередное заседание комиссии по местному самоуправлению
В гордуме Екатеринбурга, которая до сентября находится на каникулах, собрали внеочередное заседание. Комиссия по местному самоуправлению согласовала поправки в устав столицы Урала, которые подразумевают введение еще одной ставки первого вице-мэра, передает корреспондент URA.RU. Ранее агентство сообщало, что должность займет Рустам Галямов, курирующий транспорт и строительство.

«За» введение ставки проголосовали пять депутатов, возмутился лишь один — Константин Киселев, посчитавший вопрос несвоевременным. Он предложил снять его с повестки, но коллеги по комиссии его не поддержали. Теперь поправки должны утвердить на общем собрании думы, после этого они и вступят в силу.

15 августа в администрации уже прошли публичные слушания по внесению изменений в устав. Тогда введение второй ставки первого заместителя главы города поддержали 211 из 214 человек. Новый вице-мэр будет курировать транспортные и строительные вопросы, а также координировать работу замов.

Ранее URA.RU со ссылкой на источники объясняло, зачем главе Екатеринбурга Алексею Орлову понадобился еще один первый заместитель. Одна из версий, которая стала популярной в политтусовке, Галямова всерьез рассматривают на место мэра. Полномочия Орлова истекают в феврале.

