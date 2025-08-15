Ради фаворита мэра Екатеринбурга переписывают Устав города

В устав Екатеринбурга внесут поправки ради создания второй ставки вице-мэра
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рустам Галямов скоро получит новый статус
Рустам Галямов скоро получит новый статус Фото:

Поправки в устав Екатеринбурга, призванные возвысить вице-мэра Рустама Галямова — одного из фаворитов главы города Алексея Орлова, — прошли через публичные слушания. Днем 15 августа за них проголосовали 211 из 214 собравшихся в администрации горожан, передает корреспондент URA.RU.

Теперь поправки должна утвердить Дума (после этого они и вступят в силу). Вероятно, произойдет это после выхода депутатов с летних каникул, в сентябре.

Как ранее сообщало URA.RU, подготовленный по инициативе Орлова документ предполагает появление в администрации второй ставки первого вице мэра — по вопросам градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры. Должность займет Галямов, курирующий эти направления в качестве «простого» заместителя главы. Всего их у Орлова сейчас семь, единственным пока первым вице-мэром является Игорь Сутягиным, приставленный к Орлову прежним губернатором Евгением Куйвашевым.

Зачем Орлову сейчас второй первый зам, до конца не понимают даже некоторые представители его окружения. Один из источников URA.RU в муниципальной власти утверждает, что эта инициатива — исключительно орловская, она не навязана ему «сверху». «А Галямов особо и не рвался на эту позицию», — уточнил собеседник.

Другой источник агентства в муниципальной власти предположил, что Орлов просто не хочет общаться с Сутягиным. «А уволить его не может. И в это же время, как он считает, помогает Галямову расти», — говорит собеседник.

Поскольку у Орлова через несколько месяцев истекают полномочия (которые, впрочем, могут быть продлены), в политтусовке стала популярной версия, что Галямова, если не готовят, то хотя бы всерьёз рассматривают на место мэра. У его политических оппонентов это вызывает ревность.

К транспортной реформе, которую курирует Галямов, особое внимание
К транспортной реформе, которую курирует Галямов, особое внимание
Фото:

В администрацию Екатеринбурга Галямов прошел в апреле 2021 года, до этого он несколько лет трудился в московском фонде капремонта, был первым замгендиректора. Став вице-мэром Екатеринбурга по строительству, Галямов быстро заработал репутацию эффективного менеджера: погасил все накопившиеся конфликты «серого дома» с девелоперами, сумел выгодно (для города, конечно) навязать им собственные правила, а также существенно ускорил темпы социальных строек.

Вскоре при поддержке Орлова Галямов стал постоянным собеседником тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева, передавшего администрации отнятые у неё в 2010-х градостроительные полномочия. А в конце 2023 — начале 2024 года Куйвашев и Орлов доверили Галямову проведение финансовоемкой транспортной реформы в столице.

Поступавшие ему в это время предложения из других регионов Галямов последовательно отклонял. Положение чиновника при новом губернаторе Денисе Паслере (пока в статусе врио) не поменялось. По данным URA.RU (это обсуждают в областном правительстве), Галямов с Паслером имеют такой же прямой контакт, не пытаюсь при этом подменять Орлова (а тот и не ревнует). «Паслер к Галямову присматривается», — говорит один из заместителей губернатора. С апреля Галямов по решению Орлова курирует ещё и дорожные ремонты. Свой предстоящий карьерный рост он пока не комментирует. «Гордума ведь ещё не приняла решение. Я спокойно работаю», — заявил он корреспонденту.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поправки в устав Екатеринбурга, призванные возвысить вице-мэра Рустама Галямова — одного из фаворитов главы города Алексея Орлова, — прошли через публичные слушания. Днем 15 августа за них проголосовали 211 из 214 собравшихся в администрации горожан, передает корреспондент URA.RU. Теперь поправки должна утвердить Дума (после этого они и вступят в силу). Вероятно, произойдет это после выхода депутатов с летних каникул, в сентябре. Как ранее сообщало URA.RU, подготовленный по инициативе Орлова документ предполагает появление в администрации второй ставки первого вице мэра — по вопросам градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры. Должность займет Галямов, курирующий эти направления в качестве «простого» заместителя главы. Всего их у Орлова сейчас семь, единственным пока первым вице-мэром является Игорь Сутягиным, приставленный к Орлову прежним губернатором Евгением Куйвашевым. Зачем Орлову сейчас второй первый зам, до конца не понимают даже некоторые представители его окружения. Один из источников URA.RU в муниципальной власти утверждает, что эта инициатива — исключительно орловская, она не навязана ему «сверху». «А Галямов особо и не рвался на эту позицию», — уточнил собеседник. Другой источник агентства в муниципальной власти предположил, что Орлов просто не хочет общаться с Сутягиным. «А уволить его не может. И в это же время, как он считает, помогает Галямову расти», — говорит собеседник. Поскольку у Орлова через несколько месяцев истекают полномочия (которые, впрочем, могут быть продлены), в политтусовке стала популярной версия, что Галямова, если не готовят, то хотя бы всерьёз рассматривают на место мэра. У его политических оппонентов это вызывает ревность. В администрацию Екатеринбурга Галямов прошел в апреле 2021 года, до этого он несколько лет трудился в московском фонде капремонта, был первым замгендиректора. Став вице-мэром Екатеринбурга по строительству, Галямов быстро заработал репутацию эффективного менеджера: погасил все накопившиеся конфликты «серого дома» с девелоперами, сумел выгодно (для города, конечно) навязать им собственные правила, а также существенно ускорил темпы социальных строек. Вскоре при поддержке Орлова Галямов стал постоянным собеседником тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева, передавшего администрации отнятые у неё в 2010-х градостроительные полномочия. А в конце 2023 — начале 2024 года Куйвашев и Орлов доверили Галямову проведение финансовоемкой транспортной реформы в столице. Поступавшие ему в это время предложения из других регионов Галямов последовательно отклонял. Положение чиновника при новом губернаторе Денисе Паслере (пока в статусе врио) не поменялось. По данным URA.RU (это обсуждают в областном правительстве), Галямов с Паслером имеют такой же прямой контакт, не пытаюсь при этом подменять Орлова (а тот и не ревнует). «Паслер к Галямову присматривается», — говорит один из заместителей губернатора. С апреля Галямов по решению Орлова курирует ещё и дорожные ремонты. Свой предстоящий карьерный рост он пока не комментирует. «Гордума ведь ещё не приняла решение. Я спокойно работаю», — заявил он корреспонденту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...