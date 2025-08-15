Ради фаворита мэра Екатеринбурга переписывают Устав города

Поправки в устав Екатеринбурга, призванные возвысить вице-мэра Рустама Галямова — одного из фаворитов главы города Алексея Орлова, — прошли через публичные слушания. Днем 15 августа за них проголосовали 211 из 214 собравшихся в администрации горожан, передает корреспондент URA.RU.
Теперь поправки должна утвердить Дума (после этого они и вступят в силу). Вероятно, произойдет это после выхода депутатов с летних каникул, в сентябре.
Как ранее сообщало URA.RU, подготовленный по инициативе Орлова документ предполагает появление в администрации второй ставки первого вице мэра — по вопросам градостроительной деятельности, транспорта и развития инфраструктуры. Должность займет Галямов, курирующий эти направления в качестве «простого» заместителя главы. Всего их у Орлова сейчас семь, единственным пока первым вице-мэром является Игорь Сутягиным, приставленный к Орлову прежним губернатором Евгением Куйвашевым.
Зачем Орлову сейчас второй первый зам, до конца не понимают даже некоторые представители его окружения. Один из источников URA.RU в муниципальной власти утверждает, что эта инициатива — исключительно орловская, она не навязана ему «сверху». «А Галямов особо и не рвался на эту позицию», — уточнил собеседник.
Другой источник агентства в муниципальной власти предположил, что Орлов просто не хочет общаться с Сутягиным. «А уволить его не может. И в это же время, как он считает, помогает Галямову расти», — говорит собеседник.
Поскольку у Орлова через несколько месяцев истекают полномочия (которые, впрочем, могут быть продлены), в политтусовке стала популярной версия, что Галямова, если не готовят, то хотя бы всерьёз рассматривают на место мэра. У его политических оппонентов это вызывает ревность.
В администрацию Екатеринбурга Галямов прошел в апреле 2021 года, до этого он несколько лет трудился в московском фонде капремонта, был первым замгендиректора. Став вице-мэром Екатеринбурга по строительству, Галямов быстро заработал репутацию эффективного менеджера: погасил все накопившиеся конфликты «серого дома» с девелоперами, сумел выгодно (для города, конечно) навязать им собственные правила, а также существенно ускорил темпы социальных строек.
Вскоре при поддержке Орлова Галямов стал постоянным собеседником тогдашнего губернатора Евгения Куйвашева, передавшего администрации отнятые у неё в 2010-х градостроительные полномочия. А в конце 2023 — начале 2024 года Куйвашев и Орлов доверили Галямову проведение финансовоемкой транспортной реформы в столице.
Поступавшие ему в это время предложения из других регионов Галямов последовательно отклонял. Положение чиновника при новом губернаторе Денисе Паслере (пока в статусе врио) не поменялось. По данным URA.RU (это обсуждают в областном правительстве), Галямов с Паслером имеют такой же прямой контакт, не пытаюсь при этом подменять Орлова (а тот и не ревнует). «Паслер к Галямову присматривается», — говорит один из заместителей губернатора. С апреля Галямов по решению Орлова курирует ещё и дорожные ремонты. Свой предстоящий карьерный рост он пока не комментирует. «Гордума ведь ещё не приняла решение. Я спокойно работаю», — заявил он корреспонденту.
