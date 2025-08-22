Роскомнадзор прокомментировал сбои в Google Meet

Роскомнадзор: ограничительные меры в отношении Google Meet не принимались
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне пожаловались на сбои в работе сервиса видеоконференций Google Meet
Россияне пожаловались на сбои в работе сервиса видеоконференций Google Meet Фото:

Никакие ограничительные меры в отношении Google Meet не вводились. Об этом заявили в Роскомнадзоре, комментируя жалобы пользователей на работу этого сервиса.

«Ограничительных мер в отношении сервиса не принималось», — сообщил представитель Роскомнадзора «Коммерсанту». Ранее российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе сервисов Google. По информации Downdetector, 44% жалоб были связаны непосредственно с недоступностью сайта Google и работой сервиса видеоконференций Google Meet. На сбои сервиса жаловались пользователи европейской части России.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Никакие ограничительные меры в отношении Google Meet не вводились. Об этом заявили в Роскомнадзоре, комментируя жалобы пользователей на работу этого сервиса. «Ограничительных мер в отношении сервиса не принималось», — сообщил представитель Роскомнадзора «Коммерсанту». Ранее российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе сервисов Google. По информации Downdetector, 44% жалоб были связаны непосредственно с недоступностью сайта Google и работой сервиса видеоконференций Google Meet. На сбои сервиса жаловались пользователи европейской части России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...