Роскомнадзор прокомментировал сбои в Google Meet

Никакие ограничительные меры в отношении Google Meet не вводились. Об этом заявили в Роскомнадзоре, комментируя жалобы пользователей на работу этого сервиса.
«Ограничительных мер в отношении сервиса не принималось», — сообщил представитель Роскомнадзора «Коммерсанту». Ранее российские пользователи столкнулись с массовыми сбоями в работе сервисов Google. По информации Downdetector, 44% жалоб были связаны непосредственно с недоступностью сайта Google и работой сервиса видеоконференций Google Meet. На сбои сервиса жаловались пользователи европейской части России.
