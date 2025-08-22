Игорь Рухлов, обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Талице (Свердловская область) в 1999 году, дал признательные показания. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.
«В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — объяснили в ведомстве. Следователи продолжают поиски остальных улик для закрепления доказательственной базы.
Преступление произошло 26 лет назад, 7 августа 1999 года, в поселке Кузнецовский Талицкого района. Девятилетняя Елена П. ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка было заведено уголовное дело, проводились масштабные поисковые мероприятия, но безрезультатно.
Спустя годы расследование было возобновлено с использованием современных криминалистических методик, что позволило установить личность преступника. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Рухлов, которому предъявлено обвинение в убийстве. Все материалы по громкому делу — в сюжете URA.RU.
