Убийца девятилетней девочки в Талице признался в расправе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подозреваемый является отцом пятерых детей
Подозреваемый является отцом пятерых детей Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области раскрыли дело об убийстве девочки в 90-х

Игорь Рухлов, обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Талице (Свердловская область) в 1999 году, дал признательные показания. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ.

«В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — объяснили в ведомстве. Следователи продолжают поиски остальных улик для закрепления доказательственной базы.

Преступление произошло 26 лет назад, 7 августа 1999 года, в поселке Кузнецовский Талицкого района. Девятилетняя Елена П. ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка было заведено уголовное дело, проводились масштабные поисковые мероприятия, но безрезультатно.

Спустя годы расследование было возобновлено с использованием современных криминалистических методик, что позволило установить личность преступника. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Рухлов, которому предъявлено обвинение в убийстве. Все материалы по громкому делу — в сюжете URA.RU.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Игорь Рухлов, обвиняемый в убийстве девятилетней девочки в Талице (Свердловская область) в 1999 году, дал признательные показания. Об этом рассказали в пресс-службе СК РФ. «В ходе допроса обвиняемый дал признательные показания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — объяснили в ведомстве. Следователи продолжают поиски остальных улик для закрепления доказательственной базы. Преступление произошло 26 лет назад, 7 августа 1999 года, в поселке Кузнецовский Талицкого района. Девятилетняя Елена П. ушла из дома и не вернулась. По факту исчезновения ребенка было заведено уголовное дело, проводились масштабные поисковые мероприятия, но безрезультатно. Спустя годы расследование было возобновлено с использованием современных криминалистических методик, что позволило установить личность преступника. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан Рухлов, которому предъявлено обвинение в убийстве. Все материалы по громкому делу — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...