Агенты ФБР устроили обыски в доме экс-советника Трампа Болтона

В доме бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона прошли обыски. Об этом сообщает New York Post.
«Федеральные агенты ворвались в дом Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, в 7 часов утра», — пишет New York Post. Операция была проведена агентами Федерального бюро расследований (ФБР) в округе Колумбия. Обыски связаны с расследованием, которое касается вопросов национальной безопасности.
Директор ФБР Кэш Пател, согласно сообщениям, прокомментировал ситуацию в социальной сети X. Он подчеркнул, что «никто не стоит выше закона» и подтвердил, что агенты действуют в рамках служебного задания. При этом Пател не уточнил подробности дела, связанного с Джоном Болтоном.
Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Он неоднократно выступал с критикой как в адрес противников США, так и некоторых решений президента.
