Агенты ФБР устроили обыски в доме экс-советника Трампа Болтона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обыски связаны с расследованием, касающееся вопросов национальной безопасности
Обыски связаны с расследованием, касающееся вопросов национальной безопасности Фото:

В доме бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона прошли обыски. Об этом сообщает New York Post.

«Федеральные агенты ворвались в дом Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, в 7 часов утра», — пишет New York Post. Операция была проведена агентами Федерального бюро расследований (ФБР) в округе Колумбия. Обыски связаны с расследованием, которое касается вопросов национальной безопасности.

Директор ФБР Кэш Пател, согласно сообщениям, прокомментировал ситуацию в социальной сети X. Он подчеркнул, что «никто не стоит выше закона» и подтвердил, что агенты действуют в рамках служебного задания. При этом Пател не уточнил подробности дела, связанного с Джоном Болтоном.

Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Он неоднократно выступал с критикой как в адрес противников США, так и некоторых решений президента.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В доме бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона прошли обыски. Об этом сообщает New York Post. «Федеральные агенты ворвались в дом Болтона в Бетесде, штат Мэриленд, в 7 часов утра», — пишет New York Post. Операция была проведена агентами Федерального бюро расследований (ФБР) в округе Колумбия. Обыски связаны с расследованием, которое касается вопросов национальной безопасности. Директор ФБР Кэш Пател, согласно сообщениям, прокомментировал ситуацию в социальной сети X. Он подчеркнул, что «никто не стоит выше закона» и подтвердил, что агенты действуют в рамках служебного задания. При этом Пател не уточнил подробности дела, связанного с Джоном Болтоном. Джон Болтон занимал пост советника по национальной безопасности в администрации Дональда Трампа с апреля 2018 по сентябрь 2019 года. Он неоднократно выступал с критикой как в адрес противников США, так и некоторых решений президента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...