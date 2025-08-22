Свердловчанин выкрал и убил девочку в 1999 году, спасая друзей от тюрьмы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Игорь Рухлов признался в убийстве ребенка
Игорь Рухлов признался в убийстве ребенка Фото:
новость из сюжета
В Свердловской области раскрыли дело об убийстве девочки в 90-х

В 1999 году в Талице Игорь Рухлов совершил чудовищное преступление: похитил и убил 9-летнюю девочку. Мотивом стало желание Рухлова спасти своих двоих друзей от тюрьмы. Малышка стала невольной свидетельницей преступления, совершенного этими друзьями, и её показания неминуемо грозили им сроком. Чтобы устранить свидетеля и обеспечить безнаказанность своих товарищей, он принял решение лишить ребенка жизни. Подробности дела URA.RU рассказали в региональном СКР. 

«Вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант похитил и убил 9-летнюю девочку — свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое друзей обвиняемого. После совершения убийства злоумышленник сокрыл тело потерпевшей в земле», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. 

Раскрытие преступления стало возможным в результате непрекращающейся работы следователей, криминалистов следственного управления СК России и оперативных сотрудников свердловского ГУ МВД России. 

«Мужчине, 1976 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство совершённое в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с похищением человека). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы», — заявили в ведомстве. 

Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, раскрыть особо тяжкое злодеяние из категории преступлений «прошлых лет» удалось сотрудникам полиции одного из оперативных подразделений ГУ МВД России по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями СКР.

«Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в городе Первоуральске, обзавёлся семьёй, детьми, и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребёнка будет задержан и привлечён к уголовной ответственности», — отметил полковник Горелых.

Дело об убийстве девятилетней Елены П. спустя 26 лет с момента трагедии стало одним из самых громких расследований последних лет в регионе. Все материалы по делу — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В 1999 году в Талице Игорь Рухлов совершил чудовищное преступление: похитил и убил 9-летнюю девочку. Мотивом стало желание Рухлова спасти своих двоих друзей от тюрьмы. Малышка стала невольной свидетельницей преступления, совершенного этими друзьями, и её показания неминуемо грозили им сроком. Чтобы устранить свидетеля и обеспечить безнаказанность своих товарищей, он принял решение лишить ребенка жизни. Подробности дела URA.RU рассказали в региональном СКР.  «Вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант похитил и убил 9-летнюю девочку — свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое друзей обвиняемого. После совершения убийства злоумышленник сокрыл тело потерпевшей в земле», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.  Раскрытие преступления стало возможным в результате непрекращающейся работы следователей, криминалистов следственного управления СК России и оперативных сотрудников свердловского ГУ МВД России.  «Мужчине, 1976 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство совершённое в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с похищением человека). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы», — заявили в ведомстве.  Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, раскрыть особо тяжкое злодеяние из категории преступлений «прошлых лет» удалось сотрудникам полиции одного из оперативных подразделений ГУ МВД России по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями СКР. «Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в городе Первоуральске, обзавёлся семьёй, детьми, и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребёнка будет задержан и привлечён к уголовной ответственности», — отметил полковник Горелых. Дело об убийстве девятилетней Елены П. спустя 26 лет с момента трагедии стало одним из самых громких расследований последних лет в регионе. Все материалы по делу — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...