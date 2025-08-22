В 1999 году в Талице Игорь Рухлов совершил чудовищное преступление: похитил и убил 9-летнюю девочку. Мотивом стало желание Рухлова спасти своих двоих друзей от тюрьмы. Малышка стала невольной свидетельницей преступления, совершенного этими друзьями, и её показания неминуемо грозили им сроком. Чтобы устранить свидетеля и обеспечить безнаказанность своих товарищей, он принял решение лишить ребенка жизни. Подробности дела URA.RU рассказали в региональном СКР.
«Вечером 7 августа 1999 года в Талицком районе фигурант похитил и убил 9-летнюю девочку — свидетеля, ранее давшую показания по уголовному делу об убийстве, в котором обвинялись двое друзей обвиняемого. После совершения убийства злоумышленник сокрыл тело потерпевшей в земле», — сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Раскрытие преступления стало возможным в результате непрекращающейся работы следователей, криминалистов следственного управления СК России и оперативных сотрудников свердловского ГУ МВД России.
«Мужчине, 1976 г.р., предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство совершённое в отношении заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряжённое с похищением человека). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы», — заявили в ведомстве.
Как сообщил URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, раскрыть особо тяжкое злодеяние из категории преступлений «прошлых лет» удалось сотрудникам полиции одного из оперативных подразделений ГУ МВД России по Свердловской области в тесном взаимодействии с представителями СКР.
«Фигурант до его задержания работал фальцовщиком на частном предприятии в городе Первоуральске, обзавёлся семьёй, детьми, и наверняка даже не помышлял о том, что спустя 26 лет после убийства ребёнка будет задержан и привлечён к уголовной ответственности», — отметил полковник Горелых.
Дело об убийстве девятилетней Елены П. спустя 26 лет с момента трагедии стало одним из самых громких расследований последних лет в регионе. Все материалы по делу — в сюжете URA.RU.
