Словакия вызовет посла Украины из-за атак на нефтепровод «Дружба». К этому призвал вице-спикер парламента государства.
Как пишет РИА Новости, вице-спикер выступил с призывом к Министерству иностранных дел Словакии немедленно вызвать посла Украины. Поводом для этого стали недавние атаки на нефтепровод «Дружба», проходящий по территории Словакии и являющийся ключевым маршрутом поставок российской нефти в Европу.
Ранее Венгрия и Словакия обратились к Европейской комиссии с требованием принять меры в отношении Украины и обеспечить прекращение атак на нефтепровод «Дружба». 22 августа Петер Сийярто сообщил о новом случае обстрела украинскими военными нефтепровода, в результате чего поставки российской нефти в Венгрию были временно прекращены. Глава венгерского МИД охарактеризовал действия Киева как угрозу энергетической безопасности страны и расценил их как попытку втянуть Венгрию в вооруженное противостояние.
