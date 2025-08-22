Словакия вызовет посла Украины из-за атак на нефтепровод «Дружба»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поводом стали атаки Украины на нефтепровод «Дружба»
Поводом стали атаки Украины на нефтепровод «Дружба» Фото:

Словакия вызовет посла Украины из-за атак на нефтепровод «Дружба». К этому призвал вице-спикер парламента государства.

Как пишет РИА Новости, вице-спикер выступил с призывом к Министерству иностранных дел Словакии немедленно вызвать посла Украины. Поводом для этого стали недавние атаки на нефтепровод «Дружба», проходящий по территории Словакии и являющийся ключевым маршрутом поставок российской нефти в Европу.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к Европейской комиссии с требованием принять меры в отношении Украины и обеспечить прекращение атак на нефтепровод «Дружба». 22 августа Петер Сийярто сообщил о новом случае обстрела украинскими военными нефтепровода, в результате чего поставки российской нефти в Венгрию были временно прекращены. Глава венгерского МИД охарактеризовал действия Киева как угрозу энергетической безопасности страны и расценил их как попытку втянуть Венгрию в вооруженное противостояние.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Словакия вызовет посла Украины из-за атак на нефтепровод «Дружба». К этому призвал вице-спикер парламента государства. Как пишет РИА Новости, вице-спикер выступил с призывом к Министерству иностранных дел Словакии немедленно вызвать посла Украины. Поводом для этого стали недавние атаки на нефтепровод «Дружба», проходящий по территории Словакии и являющийся ключевым маршрутом поставок российской нефти в Европу. Ранее Венгрия и Словакия обратились к Европейской комиссии с требованием принять меры в отношении Украины и обеспечить прекращение атак на нефтепровод «Дружба». 22 августа Петер Сийярто сообщил о новом случае обстрела украинскими военными нефтепровода, в результате чего поставки российской нефти в Венгрию были временно прекращены. Глава венгерского МИД охарактеризовал действия Киева как угрозу энергетической безопасности страны и расценил их как попытку втянуть Венгрию в вооруженное противостояние.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...