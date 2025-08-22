«Родина — это там, где все свои»: герой СВО о верности, выборе и патриотизме

В Челябинске после церемонии поднятия флага у Росавтодора кавалер Ордена мужества и медали «За отвагу», участник программы «Время героев», капитан гвардии и атаман Рэдвал Неволин рассказал о патриотизме, выборе жизненного пути и ценностях, которые формируют нацию. Его история — это откровенный разговор о том, что значит защищать Родину и почему важно сохранять традиции. Подробней — в материале URA.RU.
«Для меня слово “патриот” с детства было как синоним слова “мама”. Я много, где был за границей, но всегда хотел домой. Родина — это там, где все вокруг свои», — рассказал герой.
Встреча Неволина началась с воспоминаний о боевом эпизоде, который стал для него личным испытанием. Он рассказал, что подразделение, в котором он служил, попало в засаду и оказалось окружено войсками противника.
«Нас немного заманили в ловушку. Военнослужащие ВСУ выбили наше подразделение с высоты, и мы поехали им на помощь. Они специально их (российских бойцов — прим. URA.RU) чуть-чуть „попугали“ и, когда мы прибыли, полностью окружили», — рассказал он.
Атаман отметил, что в этот момент он позвонил супруге, чтобы последний раз услышать ее голос и попытаться успокоить. Тогда связь с семьей была крайне ограничена, и именно когда он разговаривал с женой, заговорила рация.
«До утра продержишься - я хотя бы авиацию отправлю в помощь. Сейчас тут ничем не поможешь», — цитирует командира батальона боец.
После этого телефонный звонок с супругой оборвался. Глава семьи смог выйти на связь лишь спустя неделю.
Работа с молодежью и традиционные ценности
После возвращения с фронта Неволин активно занялся педагогической деятельностью. Он рассказал, что до отъезда на СВО сдал кандидатский минимум по педагогике и планировал двигаться в этом направлении.
«Я работал с девиантными подростками. Моя цель — это вернуть детей в социально опасном положении на правильный путь. Показать им, что есть жизнь с ценностями, уважением и ответственностью», — отметил он.
Боец признался, что решение получить образование педагога было связано с желанием чаще бывать дома во время службы на Кавказе.
Однако стремление помогать Родине повлияло на решение работать в этом направлении дальше
«Служба на Кавказе означала практически безвыходные годы. Один отпуск — тридцать дней. Я хотел хотя бы две недели на сессию домой ездить, и поступление в педагогический институт помогло решить эту задачу», — рассказал он.
Рэдвал также отметил важность указа президента о традиционных ценностях, который признал воспитание частью национальной безопасности. Притом ветеран в юном возрасте и сам был «трудным» подростком.
От хулигана до офицера
«Я был хулиганом. В моем районе по-другому выжить было невозможно. Тогда я стоял перед выбором: остаться в этой среде или пойти по другому пути. Три дня я думал: тяжело было расставаться с авторитетом, который заработал, но сделал правильный выбор — и не пожалел», — вспоминает Неволин.
Он признается, что в 90-е годы понятие «герой» было размытым: криминальные авторитеты могли устанавливать детские площадки и бороться с наркоманией, в то время как отдельные сотрудники милиции занимались «крышеванием».
«Сейчас понятия добра четче. Например, полиция выполняет свою работу. А во времена моего взросления, когда еще была милиция, такое сказать можно было далеко не про всех. Страна развивается, дороги строятся — это пример прогресса и патриотизма на практике», — заявил ветеран.
Неволин посоветовал «не бежать детям впереди паровоза».
Он подчеркнул, что прогресс не наступает быстро, и необходимо работать над будущим своей страны. Как считает ветеран, для развития общества и страны в последние годы проделан колоссальный труд, а Россия идет по правильному курсу.
Ура-патриотизм и культурный код
«Люди должны сами прийти к патриотизму. Пропаганда или крайности только дискредитируют идеи. Главное — показывать пример на деле», — отметил он.
Неволин объяснил, почему слово «патриот» долго было дискредитировано. По его мнению, воспитывать любовь к Родине у подрастающего поколения необходимо личным примером, а не словами. Боец вспомнил ситуации, когда старшие агрессивно агитировали подрастающее поколение стараться на благо Родины, хотя сами совершали противоречащие этому поступки.
«Раньше слово „патриот“ было чуть ли не ругательством. Но на фронте и за пределами страны ты понимаешь, что Родина — это дом, где твои люди, где ценности общие, независимо от различий», — рассказал он.
Атаман считает, что сегодня в ход идут не лозунги и «ура-патриотизм», а общие ценности, которые объединяют людей разных вероисповеданий и национальностей. Сам Неволин родился в семье татарина-мусульманина и русской казачки. Любовь к Родине, семье и традициям герой наблюдал с детства.
«Если я, мусульманин, буду глухонемым, а рядом — православный глухонемой, мы все равно будем понимать друг друга. Потому что у нас одинаковое отношение к детям, к старшим, к дому. Это и необходимо — общее понимание, что хорошо, а что плохо», — объясняет офицер.
Как семья формирует жизненные ориентиры
Ветеран рассказал и о взрослении младших братьев. В какой-то момент семья осталась без отца, и Неволин стал тем взрослым, который обязан подавать пример и наставлять.
«Я старший из семи детей. Для меня важно было, чтобы все получили образование и возможность служить. Мой брат окончил институт и прошел службу на Кавказе. Патриотов нужно воспитывать примером и на практике», — поделился казак.
Он добавил, что важен баланс между жизненными потребностями и обязанностями перед страной. Ветеран считает, что в какой-то момент люди стали забывать о социальных профессиях и их возможности внести вклад в развитие страны.
«Люди часто оценивают жизнь через материальные блага. Настоящие ценности — семья, долг и помощь другим», — подчеркнул Рэдвал Неволин.
Редвал Неволин — кадровый военный, боевой офицер и ветеран спецназа, родом из Уфы. С 2008 года он проходил службу на Кавказе, участвовал в операциях в горячих точках. В 2014-м боец прошел обряд верстания в Луганской Народной Республике и был принят в казаки Всевеликого войска Донского, когда регулярно ездил на Донбасс с гуманитарной помощью.
С началом СВО Неволин добровольно явился в военкомат и ушел на фронт. В сентябре 2022 года он был назначен атаманом хутора. Среди его наград — благодарность Духовного управления мусульман Республики Башкортостан за вклад в снижение преступности, Орден Мужества, медаль «За Отвагу» и приглашение на Парад Победы в Москве в 2023 году. Сегодня Неволин также занимает пост первого заместителя руководителя ВПЦ «Вымпел» в Башкортостане.
