В Минцифры отреагировали на сбои в работе портала «Госуслуги»

С 12:00 по московскому времени 22 августа портал «Госуслуги» подвергается массированной DDoS-атаке иностранного происхождения. Все атаки отражаются. Сайт работает в штатном режиме. Об этом рассказали в Минцифры РФ.
«Портал Госуслуг работает в штатном режиме», — говорится в сообщении telegram-канала Минцифры. Там добавили, что портал подвергается DDoS-атаке из-за рубежа.
Уточняется, что незначительное число пользователей может испытывать временные трудности при входе на портал. Подчеркивается, что все кибератаки успешно отражаются, а данные пользователей находятся под надежной защитой.
Отмечается, что для обеспечения информационной безопасности ресурса выстроена многоуровневая эшелонированная защита, способная обрабатывать миллиарды событий в сутки. Круглосуточно работают техническая поддержка и штаб мониторинга для оперативного предотвращения и блокирования угроз.
