Путин присвоил звание «Заслуженный юрист РФ» генпрокурору Краснову

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральному прокурору Игорю Краснову почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». Об этом говорится на сайте официального публикования правовых актов.
Согласно тексту указа, Игорь Краснов удостоен звания за значительный вклад в укрепление законности и многолетнюю плодотворную работу в сфере юриспруденции. Заслуги Краснова были признаны на государственном уровне.
Игорь Краснов занимает пост генерального прокурора РФ с января 2020 года. До этого он работал в Следственном комитете России, где курировал расследование наиболее резонансных уголовных дел.
