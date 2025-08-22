Путин присвоил звание «Заслуженный юрист РФ» генпрокурору Краснову

Заслуги Краснова были признаны на государственном уровне
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральному прокурору Игорю Краснову почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». Об этом говорится на сайте официального публикования правовых актов.

Согласно тексту указа, Игорь Краснов удостоен звания за значительный вклад в укрепление законности и многолетнюю плодотворную работу в сфере юриспруденции. Заслуги Краснова были признаны на государственном уровне.

Игорь Краснов занимает пост генерального прокурора РФ с января 2020 года. До этого он работал в Следственном комитете России, где курировал расследование наиболее резонансных уголовных дел.

