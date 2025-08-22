День воинской славы: как Красная Армия переломила ход войны в Курской битве

Со дня разгрома немецких войск в Курской битве 23 августа исполняется 82 года
23 августа отмечают День воинской славы России — ровно 82 года назад, в 1943 году завершилась Курская битва, одно из самых масштабных и важнейших сражений Великой Отечественной войны. Эта победа окончательно переломила ход Второй мировой войны и показала мощь Красной Армии. Как проходила крупнейшая в истории битва, какие силы участвовали, как шли ожесточенные сражения на фронтах и какое значение имела победа для дальнейших действий Советского Союза — в материале URA.RU.

Курская битва и День воинской славы

23 августа 1943 года завершилась Курская битва — одно из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. Победа советских войск над немецкими войсками переломила ход войны и укрепила позиции СССР. Именно этот день стал причиной установления в России Дня воинской славы.

Курск, Орел и Белгород за героизм жителей и вклад в победу получили статус городов воинской славы. Победные салюты в их честь стали традицией и символом мужества советских солдат.

Даты Курской битвы

Курская битва развернулась с 5 июля по 23 августа 1943 года. Начало наступления немцев, получившее название «Цитадель», пришлось на 5 июля. Важные даты сражения связаны с освобождением ключевых городов: Орел и Белгород вернулись под контроль Красной Армии 5 августа, а завершение Курской битвы закрепилось освобождением Харькова 23 августа.

Этапы Курской битвы

Полтора месяца ожесточенных боев проходили на двух главных направлениях: северном и южном. Северный фас — район Понырей и Самодуровки — принял на себя натиск немецких войск, которые пытались прорвать советскую оборону. Южный фас, вокруг Прохоровки, стал сценой одного из крупнейших танковых сражений истории, где десятки сотен машин сходились в прямом бою.

Советские войска одновременно проводили масштабные партизанские операции: разрушались железнодорожные пути, парализовывалась подвозка врага, что ослабляло немецкие силы и помогало фронту.

Фронты Курской битвы

Советские войска тщательно готовились к обороне. На Курском выступе создали несколько линий траншей, тысячи километров огневых позиций и заминированные подходы. Для точной и своевременной доставки боеприпасов и войск была построена новая железная дорога.

Красная Армия сосредоточила огромные силы: Центральный фронт под командованием Константина Рокоссовского, Воронежский фронт — под Николая Ватутина и резервный Степной фронт — под Иваном Коневым. Такое сочетание позволило командованию тщательно планировать оборону и готовить контрнаступление. Общая численность личного состава превышала 1,9 миллиона человек. На вооружении этих сил находилось:

  • более 26,5 тысячи орудий и минометов;
  • свыше 4,9 тысячи танков и самоходных артиллерийских установок;
  • около 3 тысяч боевых самолетов.

Немцы сконцентрировали свои силы на узких направлениях, рассчитывая прорвать советскую оборону массированными ударами танков и авиации. На вооружении вермахта появились новые тяжелые танки и самоходные орудия, превосходившие по броне и вооружению Т-34-76. Советские войска успели изучить эти машины и подготовили эффективную тактику их поражения.

Подготовка включала и авиацию: к лету 1943 года пилоты РККА завоевали господство в воздухе и получили новые истребители Ла-5, Як-3 и самолеты по ленд-лизу, включая Р-39 «Аэрокобра». Танкисты и артиллеристы активно оттачивали навыки ведения боя с немецкой бронетехникой, готовясь к лобовым столкновениям.

Ход Курской битвы

Бои на Курском выступе начались 5 июля 1943 года с наступления немецких войск в рамках операции «Цитадель». Вермахт рассчитывал окружить советские силы и нанести решающий удар, но Красная Армия заранее подготовила оборону на всех направлениях. На линии фронта действовали Центральный, Воронежский и Степной фронты, глубина обороны достигала 100 километров, а протяженность траншей и окопов была сопоставима с расстоянием от Курска до Камчатки.

С рассвета немецкие части столкнулись с мощнейшим огнем советской артиллерии. На северном фасе, в районе Понырей и Самодуровки, шли ожесточенные бои: артиллеристы, пехотинцы и танкисты каждый день отражали атаки противника, используя траншеи, огневые точки и минные поля. Здесь боевые действия были особенно напряженными, порой доходя до рукопашных схваток.

Южный фас, район Прохоровки, стал местом одного из крупнейших танковых сражений Второй мировой. Немецкая 4-я танковая армия и оперативная группа «Кемпф» насчитывали около 400 танков, включая 50 тяжелых «Тигров». Советская 5-я гвардейская танковая армия — около 500 Т-34 и более 260 легких Т-70 — атаковала, стремясь навязать ближний бой и нивелировать преимущества немецкой бронетехники. Пик сражения пришелся на 12 июля, когда сотни танков обеих сторон сошлись в жестоком «броня к броне».

«Стоял такой грохот, что перепонки давило, кровь текла из ушей. Сплошной рёв моторов, лязганье металла, грохот, взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого железа. От выстрелов в упор сворачивало башни, скручивало орудия, лопалась броня, взрывались танки», — рассказывал участник Прохоровского сражения Герой Советского Союза Г. Пэнэжко.

Советские войска проявляли удивительное мужество. Артиллеристы поражали вражеские танки прямой наводкой, танкисты включались в рукопашные схватки, а комсорги и командиры поддерживали боевой дух солдат. На северном фасе немцы потеряли около 50 тысяч человек и 400 танков, на южном — значительную часть танковой мощи, включая 70 «Тигров» в день кульминации. Красная Армия удержала позиции и имела силы для контрнаступлений.

С 12 июля советские войска начали активное наступление. Западный и Брянский фронты атаковали севернее Курского выступа (операция «Кутузов»), угрожая окружением немецких частей под Орлом. 15 июля Центральный фронт Рокоссовского продвигался южнее, в сторону Белгорода. Немецкие войска начали отступление с 17 июля, а к началу августа Воронежский и Степной фронты готовились к Белгородско-Харьковской операции «Румянцев».

Важным фактором успеха Красной Армии стали партизанские операции, известные как «Рельсовая война». Советские партизаны разрушили более 200 тысяч железнодорожных рельсов, что парализовало снабжение немецких войск и ускорило освобождение ключевых городов. «С приближением Красной Армии партизаны иногда захватывали целые города за день-два до ее прихода, прокладывая тем самым дорогу регулярным войскам. После их прихода партизаны почти автоматически вливались в ряды Красной Армии», — пишет А. Верт в книге «Россия в войне. 1941–1945».

5 августа Орел и Белгород были освобождены, а 23 августа Красная Армия завершила Курскую битву освобождением Харькова.

Итоги и значение Курской битвы

Курская битва завершилась полной победой Красной Армии. Разгром немецких войск и освобождение ключевых городов закрепили инициативу СССР и подготовили почву для новых наступлений на Украине и в Белоруссии.

Стратегические итоги

  • Разгромлены около 30 отборных немецких дивизий.
  • Освобождены ключевые города: Орел и Белгород (5 августа), Харьков (23 августа).
  • Стратегическая инициатива окончательно перешла к СССР, а немецкие войска были вынуждены перейти к обороне.
  • Победа ускорила выход Италии из войны и активизировала союзников в подготовке к открытию второго фронта.

Потери сторон

Курская битва стала одной из самых кровопролитных операций Второй мировой войны:

  • Потери СССР: 254 тысячи убитых, 608 тысяч раненых.
  • Потери Германии: около 130 тысяч убитых, 460 тысяч раненых.

Города Курск, Орел и Белгород получили почетный статус городов воинской славы за героизм жителей и вклад в победу. Победные салюты в честь освобождения крупных городов стали регулярной традицией, закрепив память о событиях 1943 года в истории страны.

Как узнать о подвигах участников Курской битвы

О подвиге предков, сражавшихся на Курском выступе, можно узнать через оцифрованные архивы:

  • Сайт «Память народа» (pamyat-naroda.ru) — самый полный ресурс с наградными листами, журналами боевых действий и картами.
  • Сайт «Подвиг народа» (podvignaroda.ru) — архив наградных документов с описанием подвигов.
  • Сайт «Мемориал» (obd-memorial.ru) — база данных по погибшим и пропавшим без вести, помогающая установить судьбу бойцов.

