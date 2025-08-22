Мероприятие прошло на новой набережной в Закамске
На набережной в микрорайоне Закамск состоялось мероприятие в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Для пермяков выступили творческие коллективы и военный оркестр. Как прошло празднование — в фоторепортаже URA.RU.
Мероприятие на набережной в Закамске стало завершающим событием праздника. Ранее URA.RU рассказало, что в честь Дня флага России на городской эспланаде развернули огромный флаг нашей страны, а улицы украсили праздничной символикой.
