Как в Перми отпраздновали День флага России. Фоторепортаж

В Перми прошел концерт в честь Дня флага России
Мероприятие прошло на новой набережной в Закамске
Мероприятие прошло на новой набережной в Закамске

На набережной в микрорайоне Закамск состоялось мероприятие в честь Дня Государственного флага Российской Федерации. Для пермяков выступили творческие коллективы и военный оркестр. Как прошло празднование — в фоторепортаже URA.RU.

Мероприятие на набережной в Закамске стало завершающим событием праздника. Ранее URA.RU рассказало, что в честь Дня флага России на городской эспланаде развернули огромный флаг нашей страны, а улицы украсили праздничной символикой. 

