Мать Пригожина раскрыла, мог ли он выжить после авиакатастрофы

Мать основателя частной военной компании «Вагнер» и предпринимателя Евгения Пригожина Виолетта прокомментировала версию о том, что основатель ЧВК «Вагнер» якобы не погиб, а инсценировал свою смерть. Она заявила в интервью изданию «Фонтанка», что это не может быть правдой.
«Мы бы тоже были рады этому. Но, к сожалению… У Паши [сын Пригожина] брали ДНК», — ответила она журналистам на вопрос о приверженцах версии, что Пригожин не погиб, а скрылся.
Пригожин погиб 23 августа 2023 года. Крушение самолета, на борту которого он находился, произошло в Тверской области. Согласно опубликованному списку пассажиров, бизнесмен числился среди находившихся на борту. Его похоронили на Пороховском кладбище.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.