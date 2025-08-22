Мать Пригожина раскрыла, мог ли он выжить после авиакатастрофы

Мать Пригожина прокомментировала версию об инсценировке его смерти
Виолетта Пригожина заявила, что экспертиза ДНК подтвердила смерть сына
Виолетта Пригожина заявила, что экспертиза ДНК подтвердила смерть сына Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Мать основателя частной военной компании «Вагнер» и предпринимателя Евгения Пригожина Виолетта прокомментировала версию о том, что основатель ЧВК «Вагнер» якобы не погиб, а инсценировал свою смерть. Она заявила в интервью изданию «Фонтанка», что это не может быть правдой.

«Мы бы тоже были рады этому. Но, к сожалению… У Паши [сын Пригожина] брали ДНК», — ответила она журналистам на вопрос о приверженцах версии, что Пригожин не погиб, а скрылся.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года. Крушение самолета, на борту которого он находился, произошло в Тверской области. Согласно опубликованному списку пассажиров, бизнесмен числился среди находившихся на борту. Его похоронили на Пороховском кладбище.

