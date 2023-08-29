«Фонтанка»: желающих проститься с Пригожиным не пускают на кладбище

Людей, желающих проститься с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не допускают на Пороховское кладбище. Люди продолжают приносить цветы, оставляя их возле ограждения.
«Люди несут цветы, на кладбище их не пускают», — сообщает газета «Фонтанка». Там добавили, что главный вход был оборудован металлодетекторами, что было сделано в рамках подготовки к предстоящим посещениям. Приходящие люди оставляют цветы возле ограждения. Вблизи ворот по-прежнему находится пресса, а в автобусах привозят курсантов полиции, заключили в газете.
Ранее были опубликованы первые кадры могилы основателя Евгения Пригожина. Сегодня прошла закрытая церемония прощания с бизнесменом, после чего его похоронили рядом с отцом. Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. После проведения исследования ДНК Следственный комитет РФ подтвердил его гибель.
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