«Фонтанка»: желающих проститься с Пригожиным не пускают на кладбище

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Стихийный мемориал у бывшего штаба ЧВК «Вагнер» на улице Розы Люксембург. Екатеринбург, цветы, стихийный мемориал, пригожин евгений
Люди оставляют цветы возле ограждения на Пороховском кладбище Фото:
новость из сюжета
В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

Людей, желающих проститься с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не допускают на Пороховское кладбище. Люди продолжают приносить цветы, оставляя их возле ограждения.

«Люди несут цветы, на кладбище их не пускают», — сообщает газета «Фонтанка». Там добавили, что главный вход был оборудован металлодетекторами, что было сделано в рамках подготовки к предстоящим посещениям. Приходящие люди оставляют цветы возле ограждения. Вблизи ворот по-прежнему находится пресса, а в автобусах привозят курсантов полиции, заключили в газете.

Ранее были опубликованы первые кадры могилы основателя Евгения Пригожина. Сегодня прошла закрытая церемония прощания с бизнесменом, после чего его похоронили рядом с отцом. Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. После проведения исследования ДНК Следственный комитет РФ подтвердил его гибель.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Людей, желающих проститься с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, не допускают на Пороховское кладбище. Люди продолжают приносить цветы, оставляя их возле ограждения. «Люди несут цветы, на кладбище их не пускают», — сообщает газета «Фонтанка». Там добавили, что главный вход был оборудован металлодетекторами, что было сделано в рамках подготовки к предстоящим посещениям. Приходящие люди оставляют цветы возле ограждения. Вблизи ворот по-прежнему находится пресса, а в автобусах привозят курсантов полиции, заключили в газете. Ранее были опубликованы первые кадры могилы основателя Евгения Пригожина. Сегодня прошла закрытая церемония прощания с бизнесменом, после чего его похоронили рядом с отцом. Пригожин погиб в авиакатастрофе в Тверской области. После проведения исследования ДНК Следственный комитет РФ подтвердил его гибель.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...