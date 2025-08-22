Семьи из ЯНАО получили награды от Путина

Семьи из ЯНАО отмечены президентом за укрепление института семьи
Две ямальские семьи — Белецан и Хоротэтто были отмечены наградами президента России Владимира Путина. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
«За большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей наградить Орденом „Родительска Слава“ Белецан Марию Сергеевну и Белецана Виктора Ярославовича, Ямало-Ненецкий автономный округ», — сообщается в документе. Указ подписан и опубликован 22 августа 2022 года.
Медалью ордена «Родительская Слава» отмечена еще одна ямальская супружеская пара. Награду присвоили Владимиру и Ольге Хоротэтто.
