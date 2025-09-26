«Битцевский маньяк», убивший десятки людей, попросил смягчить наказание

Битцевский маньяк Пичушкин просил 25 лет вместо пожизненного срока
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Битцевский маньяк» не смог получить смягчения наказания, он остался на пожизненном
«Битцевский маньяк» не смог получить смягчения наказания, он остался на пожизненном Фото:

Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», осужденный за убийство 49 человек, не смог добиться смягчения пожизненного наказания в Верховном Суде РФ, несмотря на ссылки на «множество смягчающих обстоятельств», включая чистосердечное признание и отсутствие судимостей. Об этом говорится в судебных документах. 

«Осужденный Пичушкин… просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы», — сказано в документах. Они есть в распоряжении РИА Новости. Пичушкин указал на «множество смягчающих обстоятельств», включая чистосердечное признание, сотрудничество со следствием, положительные характеристики и отсутствие судимостей. Однако Верховный Суд не удовлетворил жалобу, оставив пожизненный приговор в силе.

Пичушкин совершал убийства в 1990–2000-х годах, преимущественно в Битцевском лесу Москвы, с особой жестокостью нападая на беспомощных людей: престарелых, малолетних, инвалидов и лиц с психическими расстройствами. В 2007 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима на основании вердикта присяжных. Экспертиза выявила у Пичушкина шизопатическое расстройство с влечением к убийству, но признала его вменяемым.

В апреле 2025 года ФСИН сообщила о причастности Пичушкина к 11 дополнительным убийствам в Северном Бутово, и он выразил готовность дать признательные показания. Пичушкин отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее он безуспешно требовал перевода в учреждение ближе к Москве и взыскания 100 тысяч рублей за моральный вред, но суд отклонил иск.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Александр Пичушкин, известный как «Битцевский маньяк», осужденный за убийство 49 человек, не смог добиться смягчения пожизненного наказания в Верховном Суде РФ, несмотря на ссылки на «множество смягчающих обстоятельств», включая чистосердечное признание и отсутствие судимостей. Об этом говорится в судебных документах.  «Осужденный Пичушкин… просит смягчить ему наказание до 25 лет лишения свободы», — сказано в документах. Они есть в распоряжении РИА Новости. Пичушкин указал на «множество смягчающих обстоятельств», включая чистосердечное признание, сотрудничество со следствием, положительные характеристики и отсутствие судимостей. Однако Верховный Суд не удовлетворил жалобу, оставив пожизненный приговор в силе. Пичушкин совершал убийства в 1990–2000-х годах, преимущественно в Битцевском лесу Москвы, с особой жестокостью нападая на беспомощных людей: престарелых, малолетних, инвалидов и лиц с психическими расстройствами. В 2007 году Мосгорсуд приговорил его к пожизненному заключению в колонии особого режима на основании вердикта присяжных. Экспертиза выявила у Пичушкина шизопатическое расстройство с влечением к убийству, но признала его вменяемым. В апреле 2025 года ФСИН сообщила о причастности Пичушкина к 11 дополнительным убийствам в Северном Бутово, и он выразил готовность дать признательные показания. Пичушкин отбывает наказание в колонии «Полярная сова» в Ямало-Ненецком автономном округе. Ранее он безуспешно требовал перевода в учреждение ближе к Москве и взыскания 100 тысяч рублей за моральный вред, но суд отклонил иск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...