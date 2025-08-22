Высокая заразность и легкие симптомы: чем опасен новый вариант коронавируса «Стратус»

В России увеличилось количество случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус». Правда само течение болезни достаточно легкое. Ученые продолжают исследовать новый штамм. О том, чем опасен «Стратус» — в материале URA.RU.
Симптомы нового штамма коронавируса
Чаще всего у заразившихся встречаются такие симптомы «Стратуса»:
- кашель;
- боль в горле;
- осиплость или хрипота голоса;
- насморк;
- головная боль;
- общая слабость и усталость;
- ломота в мышцах. Инфекция является заразной, но обычно не приводит к осложнениям.
Последствия заражения штаммом «Стратус»
По данным ученых, у заболевших пока не выявлено новых видов осложнений. При этом, некоторые пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом. Конкретные виды недомоганий еще систематизируются и не исследованы полностью. Однако у переболевших коронавирусом ранее встречались слабость, одышка, нарушения сна, боли в мышцах и суставах, а также проблемы с концентрацией внимания и памятью. Кроме того, были замечены проблемы в работе сердца и желудочно-кишечного тракта.
Профилактика и лечение
В Роспотребнадзоре советуют носить маски в людных местах, мыть руки, проветривать помещения, а также избегать тесных контактов с заболевшими. Важно вакцинироваться от инфекций. Если вы заболели и почувствовали сильное недомогание, то надо обратиться к врачу.
При легких симптомах коронавируса можно находиться дома, лежать, пить больше жидкости. По назначению врача следует принимать жаропонижающие средства и контролировать уровень кислорода в крови, отмечают специалисты.
