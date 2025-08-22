22 августа 2025

Высокая заразность и легкие симптомы: чем опасен новый вариант коронавируса «Стратус»

Новый вариант коронавируса стал чаще поражать россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россияне заражаются новым штаммом коронавируса
Россияне заражаются новым штаммом коронавируса Фото:

В России увеличилось количество случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус». Правда само течение болезни достаточно легкое. Ученые продолжают исследовать новый штамм. О том, чем опасен «Стратус» — в материале URA.RU.

Симптомы нового штамма коронавируса

При сильном недомогании надо обратиться к врачу
При сильном недомогании надо обратиться к врачу
Фото:

Чаще всего у заразившихся встречаются такие симптомы «Стратуса»:

  • кашель;
  • боль в горле;
  • осиплость или хрипота голоса;
  • насморк;
  • головная боль;
  • общая слабость и усталость;
  • ломота в мышцах. Инфекция является заразной, но обычно не приводит к осложнениям.

Последствия заражения штаммом «Стратус»

По данным ученых, у заболевших пока не выявлено новых видов осложнений. При этом, некоторые пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом. Конкретные виды недомоганий еще систематизируются и не исследованы полностью. Однако у переболевших коронавирусом ранее встречались слабость, одышка, нарушения сна, боли в мышцах и суставах, а также проблемы с концентрацией внимания и памятью. Кроме того, были замечены проблемы в работе сердца и желудочно-кишечного тракта.

Профилактика и лечение

Для профилактики поможет медицинская маска
Для профилактики поможет медицинская маска
Фото:

В Роспотребнадзоре советуют носить маски в людных местах, мыть руки, проветривать помещения, а также избегать тесных контактов с заболевшими. Важно вакцинироваться от инфекций. Если вы заболели и почувствовали сильное недомогание, то надо обратиться к врачу.

При легких симптомах коронавируса можно находиться дома, лежать, пить больше жидкости. По назначению врача следует принимать жаропонижающие средства и контролировать уровень кислорода в крови, отмечают специалисты.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России увеличилось количество случаев заражения вариантом коронавируса «Стратус». Правда само течение болезни достаточно легкое. Ученые продолжают исследовать новый штамм. О том, чем опасен «Стратус» — в материале URA.RU. Симптомы нового штамма коронавируса Чаще всего у заразившихся встречаются такие симптомы «Стратуса»: Последствия заражения штаммом «Стратус» По данным ученых, у заболевших пока не выявлено новых видов осложнений. При этом, некоторые пациенты могут столкнуться с постковидным синдромом. Конкретные виды недомоганий еще систематизируются и не исследованы полностью. Однако у переболевших коронавирусом ранее встречались слабость, одышка, нарушения сна, боли в мышцах и суставах, а также проблемы с концентрацией внимания и памятью. Кроме того, были замечены проблемы в работе сердца и желудочно-кишечного тракта. Профилактика и лечение В Роспотребнадзоре советуют носить маски в людных местах, мыть руки, проветривать помещения, а также избегать тесных контактов с заболевшими. Важно вакцинироваться от инфекций. Если вы заболели и почувствовали сильное недомогание, то надо обратиться к врачу. При легких симптомах коронавируса можно находиться дома, лежать, пить больше жидкости. По назначению врача следует принимать жаропонижающие средства и контролировать уровень кислорода в крови, отмечают специалисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...