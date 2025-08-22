22 августа 2025

«Нас не запугать»: свердловчане поспорили из-за «сухого закона», который хотят ввести

Большинство свердловчан не поддержали идею ограничения продажи спиртного
Уральцы считают, что ограничения лишь усугубят проблему пьянства в регионе
Уральцы считают, что ограничения лишь усугубят проблему пьянства в регионе Фото:

Среди свердловчан разрозился спор из-за ограничения на продажу алкоголя, которое хотят ввести в регионе. В опросе URA.RU в соцсетях приняли участие больше 300 человек. 

Большинство горожан идею запрета не поддержали: «Будут очереди с давкой и мордобоем, ночные таксисты сказочно обогатятся. А народ бухать меньше не станет». «С пятницы закупки будут делать. Нас не запугать», — комментируют екатеринбуржцы под постом в telegram-канале «Екатское чтиво».

В качестве примера пользователи приводили другие регионы, где подобные ограничения не привели к положительному результату. Однако некоторые идею запрета все же поддержали, но с оговорками. По мнению свердловчан, реализация должна быть на строгом контроле у властей.

Кто-то и вовсе видит решение проблемы чрезмерного упортребления алкоголя радикальным. «Это не столько власти, а мы требуем прекратить политику спаивания, причем полностью. Полумеры нужного результата не дают. Пора вводить „сухой закон“, вернее восстановить его», — делятся мнением комментаторы на сайте URA.RU.

Об ограничениях продажи спиртного в Свердловской области заговорили накануне. Согласно проекту, который сейчас обсуждают в правительстве, купить спиртное получится только в промежутке с 8:00 до 20:00 в будни. Более строгие ограничения будут в выходные и праздники, рассказал агентству осведомленный источник. 

Идею ограничить продажу горячительных напитков поддержал и главный нарколог УрФО Антон Поддубный. Позже об этом высказалась и замгубернатора Татьяна Савинова. По ее словам, так власти хотят повысить продолжительность жизни уральцев. 

