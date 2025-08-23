Задержки и отмены авиарейсов в России: обстановка на 23 августа 2025

Работа аэропортов Волгограда и Саратова была ограничена ночью 23 августа
Ночью 23 августа в течение нескольких часов не работали два аэропорта России
Ночью 23 августа в течение нескольких часов не работали два аэропорта России

Ночью 23 августа сразу два аэропорта временно ограничивали свою работу. В течение нескольких часов был запрещен прием и выпуск воздушных судов в Волгограде и Саратове. В других аэропортах России за ночь перенесли и отменили ряд рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 23 августа — в материале URA.RU. 

Аэропорт Волгограда и Саратова

Этой ночью в Волгограде и Саратове были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом заявил представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — отметил Кореняко в телеграм-канале. Он также добавил, что за время действия ограничений один самолет, направлявшийся в Саратов, приземлился на запасном аэродроме. 

Ограничения на взлет и посадку рейсов в Саратове сняли в 3:40 по московскому времени, в Волгограде — в 3:58 мск. Сейчас воздушные гавани действуют в штатно.

Аэропорт Сочи

Этой ночью в Сочи задержали рейс в Шарм-эль-Шейх, Нальчик, Москву, Самарканд и Челябинск. Позже назначенного времени вылетят самолеты в Нижневартовск, Тюмень, Красноярск, Уфу, Иркутск, Москву, Киров, Казань и Сургут.

Аэропорт Самары

По состоянию на утро 23 августа, в Самаре задержаны вылеты в Нижневартовск, Минеральные Воды и Иркутск. Также в аэропорт Курумоч позже назначенного времени прилетели самолеты из Шарджа, Сочи, Антальи и Минеральных Вод.

Аэропорт Екатеринбурга

В Кольцово 23 августа задержали вылеты в Дубай и Казань. Также позже запланированного отправляются рейсы в Москву, Калининград и Санью. Что касается прибытия самолетов, то с опозданием прилетели рейсы из Махачкалы, Москвы, Баку, Антальи, Сочи, Стамбула, Душанбе, Намангана, Калининграда и Алматы.

Аэропорт Санкт-Петербурга

По состоянию на утро 23 августа, в Пулково практически нет задержек с вылетом рейсов. Позже назначенного времени отправятся лишь рейсы в Калининград, Санью и Гянджу. Позже назначенного времени в Петербург прилетели самолеты из Москвы, Баку, Бухары, Антальи, Душанбе, Перми, Сургута, Тюмени и Екатеринбурга.

Аэропорты Москвы

В Шереметьево этой ночью отменили один рейс — в Волгоград. Также с опозданием из столицы отправятся самолеты в Калининград, Казань, Сочи. Позже назначенного времени прибыли рейсы из Абу-Даби, Санкт-Петербурга, Сочи, Мурманска, Казани, Волгограда, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Астрахани, Калининграда, Чебоксар, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Антальи, Стамбула, Перми, Ташкента, Омска, Барнаула, Уфы и Новосибирска.

Во Внуково задержали вылет в Газипашу, Ульяновск, Даламан, Чебоксары, Махачкалу, Анталью, Сочи, Калининград, Санкт-Петербург и Бухару. С опозданием прилетели самолеты из Самары, Минеральных Вод, Ульяновска, Калининграда, Саратова, Астаны, Махачкалы, Антальи, Санкт-Петербурга, Шарм-эль-Шейха и Кутаиси.

