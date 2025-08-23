Террорист «Крокуса» заставляет сокамерника читать Коран

Один из обвиняемых по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» склоняет к принятию ислама своего сокамерника в СИЗО. Об этом сообщил представитель защиты сокамерника. По словам адвоката, фигурант уголовного дела постоянно совершает молитвы и читает Коран, а также агрессивно убеждает своего соседя по камере присоединиться к нему.
«Мой подзащитный на очередной встрече со мной по его уголовному делу посетовал мне, что один из 19 террористов по делу „Крокуса“, который содержится с ним в камере, если не этапируется для участия в судебном разбирательстве, то постоянно молится, читает Коран, а также зачастую в агрессивной форме склоняет моего доверителя принять Ислам», — рассказал ТАСС представитель защиты.
Как уточнил участник судебного процесса по делу о теракте, все непосредственные исполнители преступления на заседаниях не проявляют активности и не смотрят на других присутствующих в зале суда. По мнению источника, до конца текущего года завершить рассмотрение дела о нападении на «Крокус Сити Холл» маловероятно.
Судебные слушания по уголовному делу стартовали 4 августа в одном из корпусов Московского городского суда. Процесс проходит трижды в неделю в закрытом формате — без доступа представителей СМИ и публики, что обусловлено необходимостью обеспечить безопасность всех участников разбирательства.
Четверо обвиняемых, признанных непосредственными исполнителями теракта в концертном зале, полностью признали свою вину и выразили раскаяние. Шамсидин Фаридуни, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода (все четверо внесены в перечень террористов и экстремистов в РФ) также публично извинились перед потерпевшими. Среди остальных фигурантов дела — а всего их 15 человек — частичное признание вины заявили восемь обвиняемых, тогда как семеро свою причастность к преступлению категорически отрицают.
Ранее одна из пострадавших по делу о теракте, совершенном в «Крокус Сити Холле», в ходе судебного заседания отметила, что во время нападения на гостей концерта ей казалось, будто происходящее не является реальностью. Женщина в рамках допроса в суде подчеркнула, что у нее возникло «ощущение нереальности происходящего» — именно эта формулировка особенно запомнилась присутствующим, передает 360.ru.
