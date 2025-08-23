Боец Емельяненко просит об УДО

Боец смешанных единоборств Иван Емельяненко, младший брат бойцов Федора и Александра Емельяненко, осужденный за причинение тяжкого вреда здоровью, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Прошение поступило в Алексеевский районный суд Белгородской области.
«В Алексеевский районный суд Белгородской области поступило прошение об УДО бойца смешанных единоборств и мастера спорта по рукопашному бою Ивана Емельяненко», — приводит слова источника "Коммерсант". Суд рассмотрит ходатайство 10 сентября.
Ранее суд в Старом Осколе приговорил Емельяненко к полутора годам колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей за избиение жителя города, пишет 360.ru. Потерпевший получил переломы костей носа и челюсти, а экспертиза квалифицировала травмы как тяжкий вред здоровью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.