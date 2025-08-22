Собраны все средства для эвакуации тел пермских альпинистов, которые погибли в горах Приэльбрусья

Завершен сбор средств для эвакуации тел погибших в Приэльбрусье пермских альпинистов. Об этом сообщается в telegram-канале помощи Артему Хохлову и Елене Ситниковой.
«Выражаем огромное спасибо от альпинистского сообщества Пермского края, благодарим всех небезразличных людей, оказавших финансовую помощь в трудную минуту. Благодаря вам удалось решить вопрос по эвакуации погибших ребят с помощью вертолета со сложного горного рельефа Сбор средств закрыт. Набрали необходимую сумму», — говорится в telegram-канале «НС Виатау, помощь Артему и Елене».
21 августа URA.RU сообщало о том, что в ущелье Адыл-Су в горах Приэльбрусья на время приостановлены мероприятия по эвакуации тел двух пермских альпинистов. Спасателям удалось поднять тела на отметку в 3200 метров над уровнем моря, далее транспортировку решили продолжать с помощью авиации.
Ранее также стало известно о том, что для эвакуации тел пермских альпинистов Артема Хохлова и Елены Ситниковой был объявлен сбор средств. Их коллеги отметили, что страховая компания не согласовала выплаты на работу спасателей и вылет вертолета, поэтому в кратчайшие сроки необходимо было собрать 900 тысяч рублей.
