22 августа 2025

Собраны все средства для эвакуации тел пермских альпинистов, которые погибли в горах Приэльбрусья

Пермяки собрали 900 тысяч для оплаты работы спасателей и вертолета
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пермяки собрали 900 тысяч рублей для оплаты работы спасателей и вертолета
Пермяки собрали 900 тысяч рублей для оплаты работы спасателей и вертолета Фото:
новость из сюжета
Пермские альпинисты погибли в горах Приэльбрусья

Завершен сбор средств для эвакуации тел погибших в Приэльбрусье пермских альпинистов. Об этом сообщается в telegram-канале помощи Артему Хохлову и Елене Ситниковой.

«Выражаем огромное спасибо от альпинистского сообщества Пермского края, благодарим всех небезразличных людей, оказавших финансовую помощь в трудную минуту. Благодаря вам удалось решить вопрос по эвакуации погибших ребят с помощью вертолета со сложного горного рельефа Сбор средств закрыт. Набрали необходимую сумму», — говорится в telegram-канале «НС Виатау, помощь Артему и Елене».

21 августа URA.RU сообщало о том, что в ущелье Адыл-Су в горах Приэльбрусья на время приостановлены мероприятия по эвакуации тел двух пермских альпинистов. Спасателям удалось поднять тела на отметку в 3200 метров над уровнем моря, далее транспортировку решили продолжать с помощью авиации.

Ранее также стало известно о том, что для эвакуации тел пермских альпинистов Артема Хохлова и Елены Ситниковой был объявлен сбор средств. Их коллеги отметили, что страховая компания не согласовала выплаты на работу спасателей и вылет вертолета, поэтому в кратчайшие сроки необходимо было собрать 900 тысяч рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Завершен сбор средств для эвакуации тел погибших в Приэльбрусье пермских альпинистов. Об этом сообщается в telegram-канале помощи Артему Хохлову и Елене Ситниковой. «Выражаем огромное спасибо от альпинистского сообщества Пермского края, благодарим всех небезразличных людей, оказавших финансовую помощь в трудную минуту. Благодаря вам удалось решить вопрос по эвакуации погибших ребят с помощью вертолета со сложного горного рельефа Сбор средств закрыт. Набрали необходимую сумму», — говорится в telegram-канале «НС Виатау, помощь Артему и Елене». 21 августа URA.RU сообщало о том, что в ущелье Адыл-Су в горах Приэльбрусья на время приостановлены мероприятия по эвакуации тел двух пермских альпинистов. Спасателям удалось поднять тела на отметку в 3200 метров над уровнем моря, далее транспортировку решили продолжать с помощью авиации. Ранее также стало известно о том, что для эвакуации тел пермских альпинистов Артема Хохлова и Елены Ситниковой был объявлен сбор средств. Их коллеги отметили, что страховая компания не согласовала выплаты на работу спасателей и вылет вертолета, поэтому в кратчайшие сроки необходимо было собрать 900 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...