Объявлен сбор средств для эвакуации тел погибших в горах пермских альпинистов

На собранные средства будет оплачена поисково-спасательная операция
На собранные средства будет оплачена поисково-спасательная операция
новость из сюжета
Пермские альпинисты погибли в горах Приэльбрусья

Для эвакуации тел пермских альпинистов Артема Хохлова и Елены Ситниковой, погибших при восхождении в Приэльбрусье объявлен сбор средств. Об этом в соцсетях сообщает Пермская школа альпинизма. Коллеги погибших отмечают, что страховая компания не согласовала выплаты на работу спасателей и вылет вертолета, поэтому необходимо с кратчайшие сроки собрать 900 млн рублей.

«Сейчас проходят спасательные работы, решается вопрос со страховой компанией. Согласование на оплату вертолета и поисково-спасательных работ не получено. По этой причине объявляем сбор средств размере 900 тысяч рублей для оплаты вертолета», — сообщает организация.

Несчастный случай произошел в верховьях ущелья Адыл-Су, расположенном на территории Кабардино-Балкарии. Во время восхождения альпинисты сорвались в ущелье и получили травмы, несовместимые с жизнь. Следственными органами СКР по Кабардино-Балкарской республике проводится доследственная проверка, выясняются обстоятельства случившегося.

