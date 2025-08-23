Вкусно и полезно: что стоит приготовить из кабачка

Кабачки являются универсальным продуктом, который подходит для приготовления широкого ассортимента блюд. Их можно запекать, жарить в кляре, тушить вместе с овощами или мясом, мариновать, использовать для приготовления спагетти, а также добавлять в различные салаты. Об этом рассказала нутрициолог Наталья Фарисеева.
«С кабачком можно придумать много блюд, их легко запекать, жарить в кляре, тушить с овощами или мясом, мариновать, делать из них спагетти, добавлять в салаты», — сказала Фарисеева в разговоре с aif.ru. Она добавила, что также они подойдут для приготовления различных запеканок и супов, а также кабачковой икры.
Кроме того, кабачки подходят для создания сладких блюд — из них делают варенье, чатни, а также добавляют в оладьи, блины и маффины. Также Фарисеева рассказала, что кабачки сохраняют значительную часть своих полезных свойств даже после термической обработки. Однако при жарке этот овощ впитывает большое количество рафинированного масла, что существенно увеличивает его калорийность. В связи с этим предпочтительнее использовать такие способы приготовления, как тушение или запекание, которые позволяют сохранить больше витаминов и минералов. Кроме того, кабачки можно употреблять и в сыром виде, однако для этого рекомендуется выбирать молодые и небольшие плоды, поскольку переросшие экземпляры менее подходят для свежего употребления.
Ранее корреспондент URA.RU провел исследование и выяснил, что молодые кабачки идеально подойдут для легких летних блюд. А вот зрелые кабачки достигают до 40 сантиметров в длину, а весить они могут более одного килограмма. Их кожура значительно толще и грубее, а также может приобрести желтый или оранжевый оттенок. Такие кабачки необходимо очищать перед приготовлением.
