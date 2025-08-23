Поворотный момент для Украины: как саммит в Пекине изменит ход СВО

Значимым шагом в урегулировании украинского кризиса может стать проведение встречи между президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар.
"Следующим решающим моментом в судьбе Украины может стать саммит в Пекине третьего сентября <...> Европа на встрече отсутствует, но не исключены совместные дипломатические инициативы трех держав — Китая, России и США", — написал политолог в своем telegram-канале. По его словам, к диалогу возможно присоединение президента США Дональда Трампа.
В июне помощник президента России Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил, что российский лидер планирует посетить Китай в период с 31 августа по 3 сентября, где посетит саммит ШОС. Президент США Дональд Трамп заявлял, что принял приглашение Си Цзиньпина, однако не уточнил, в какой именно момент посетит Китай.
