В Москве объявлены пятеро послов «Интервидения-2025»

Оргкомитет конкурса «Интервидение-2025» назвал культурных послов проекта. Ими стали певцы Дима Билан, Клава Кока, Пелагея, этно-группа AY YOLA и хоккеист Александр Овечкин.
По словам организаторов, задача послов — представлять конкурс на международной арене и формировать его положительный имидж. «Мы выбрали тех, кто способен объединить разные поколения и показать многообразие российской культуры», — отметили в дирекции конкурса.
Культурные послы «Интервидения-2025»
- Дима Билан — один из самых популярных российских исполнителей, обладатель множества наград, в том числе международных.
- Клава Кока — молодая певица и медиаперсона, популярная среди молодёжной аудитории.
- Пелагея — заслуженная артистка России, исполнительница народных песен и наставник в телевизионных музыкальных проектах.
- AY YOLA — этно-поп коллектив из Башкортостана, объединяющий национальные мотивы и современную электронную музыку.
- Александр Овечкин — капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталс», обладатель Кубка Стэнли, символ спортивного успеха и международного признания.
Дима Билан
Дима Билан — один из самых популярных российских исполнителей последнего десятилетия, обладатель множества национальных и международных музыкальных наград. Карьеру начал в начале 2000-х, прославившись хитами, которые стали символами российской поп-сцены. В 2008 году он впервые представил Россию на международном музыкальном конкурсе, что обеспечило ему международное признание.
Оргкомитет «Интервидения» выбрал Билана как культурного посла за его опыт выступлений на мировых сценах и умение объединять аудиторию разного возраста. «Для меня это возможность поделиться опытом и показать, что музыка способна объединять», — сказал артист.
Клава Кока
Клава Кока (настоящее имя — Клавдия Высокова) — популярная певица и медиаперсона нового поколения, известная не только своими музыкальными работами, но и активностью в социальных сетях. Её аудитория насчитывает миллионы подписчиков, что делает её мощным каналом для продвижения конкурса среди молодёжи.
Клаву Коку выбрали послом за её современный образ и способность быть близкой молодёжной аудитории. «Интервидение важно для молодежи, потому что это шанс заявить о себе не только в России, но и в мире», — отметила артистка.
Пелагея
Пелагея (настоящее имя — Пелагея Ханова) — заслуженная артистка России, исполнительница русских народных песен и наставник в телевизионных музыкальных проектах. Она сочетает уважение к традиционной культуре с умением работать в медийной среде.
Оргкомитет отметил, что её назначение подчёркивает связь конкурса с национальными культурными ценностями. Пелагея заявила: «Фольклор — это то, что объединяет поколения и создаёт основу для будущего».
AY YOLA
AY YOLA — этно-поп коллектив из Башкортостана, который объединяет национальные мотивы и современную электронную музыку. Группа стала известна на фестивале «Таврида.Арт», где получила признание за оригинальное сочетание этники и поп-стиля.
Их назначение послами символизирует диалог традиций и современности: «Мы хотим показать, что башкирская культура может звучать по-новому и быть близка каждому», — отмечают музыканты.
Александр Овечкин
Александр Овечкин — легендарный хоккеист, капитан клуба «Вашингтон Кэпиталс» и обладатель Кубка Стэнли. Один из самых узнаваемых российских спортсменов в мире.
Его назначение стало символическим шагом: объединение спорта и культуры для продвижения международного проекта. Овечкин назвал это «новым вызовом»: «На льду я всегда играл за победу, теперь моя задача — поддерживать победный дух в культуре».
Дата и место проведения
Конкурс «Интервидение-2025» пройдёт в Москве в конце осени 2025 года. Точные даты и места финальных мероприятий будут объявлены дополнительно. Организаторы планируют привлекать участников и зрителей из разных стран, чтобы проект приобрёл международный масштаб.
