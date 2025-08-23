Раскрыты подробности подрыва «Северных потоков»

Диверсанты установили как минимум четыре взрывных устройства на газопроводах «Северный поток», каждое из которых весило от 14 до 27 кг. Об этом сообщает телеканал ARD.
«Диверсанты заложили на „Северных потоках“ не менее четырех взрывных устройств весом от 14 до 27 кг каждое», — говорится в материале телеканала. Ранее немецкие следователи пришли к выводу, что задержанный в Италии гражданин Украины мог руководить операцией по подрыву газопроводов.
По информации агентства ANSA, подозреваемый отказался от добровольной экстрадиции в Германию и потребовал перевода всех материалов дела на украинский язык. Сообщается, что он отрицает свою причастность, утверждая, что в момент диверсии находился на Украине, а в Италию приехал для посещения сына-студента.
Несмотря на его позицию, суд в Болонье принял решение оставить фигуранта дела под арестом. Расследование продолжается, при этом детали операции и роль задержанного уточняются.
