Блогер Маркарян задержан по делу об оскорблении памяти защитников Отечества

Маркарян задержан в Москве
Маркарян задержан в Москве
Женоненавистника Арсена Маркаряна задержали

В Москве задержан блогер Арсен Маркарян, подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества. Об этом сообщили в Следственном комитете России. 

«Задержан Арсен Маркарян, подозреваемый в оскорблении памяти защитников Отечества», — говорится в сообщении в telegram-канала СК РФ. По данным ведомства, против блогера возбуждено уголовное дело об оскорблении памяти защитников Отечества, совершенном с использованием СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей.

В ходе совместных действий следователей московского управления СК и сотрудников правоохранительных органов блогер был задержан на территории Московского региона. По версии следствия, не позднее 25 февраля 2025 года Маркарян разместил на одном из популярных видеохостингов запись, содержащую сведения, которые следствие расценивает как оскорбляющие память защитников Отечества.

Ранее мужчина был объявлен в розыск. В ближайшее время его доставят в следственный отдел для проведения допроса. Следственные органы уточняют, что в рамках расследования уголовного дела Маркарян также будет проверен на причастность к другим преступлениям против общественной безопасности и государственной власти, совершенным с использованием сети Интернет.

