23 августа 2025

ТАСС: в Румынию с Украины сбежало равное армейскому корпусу число солдат ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Украинские боевики все чаще оставляют рубежи
Украинские боевики все чаще оставляют рубежи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

С начала проведения спецоперации ВС РФ из зоны конфликта в Румынию бежали до 26 тысяч украинских военнослужащих, что соизмеримо с армейским корпусом. Такие данные раскрыл источник в силовых структурах России.

«Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч человек, а это уже полноценный армейский корпус», — заявил собеседник ТАСС. Он отметил, что именно по этой причине украинские власти усиливают охрану на западе страны.

По информации инсайдера, только за текущий год румынскую границу удалось пересечь примерно 5 тысячам граждан Украины. Этого количества достаточно для формирования механизированной бригады. При этом пойманы и задержаны были более 6 тысяч граждан.

URA.RU ранее рассказывало, что командование ВСУ стало вносить пропавших без вести солдат в списки дезертиров после ожесточенных боев в Сумской области. На Украине с августа усилили борьбу с дезертирством среди мобилизованных, отмечает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С начала проведения спецоперации ВС РФ из зоны конфликта в Румынию бежали до 26 тысяч украинских военнослужащих, что соизмеримо с армейским корпусом. Такие данные раскрыл источник в силовых структурах России. «Если брать статистику с начала СВО, общее число сбежавших в Румынию может достигать 26 тысяч человек, а это уже полноценный армейский корпус», — заявил собеседник ТАСС. Он отметил, что именно по этой причине украинские власти усиливают охрану на западе страны. По информации инсайдера, только за текущий год румынскую границу удалось пересечь примерно 5 тысячам граждан Украины. Этого количества достаточно для формирования механизированной бригады. При этом пойманы и задержаны были более 6 тысяч граждан. URA.RU ранее рассказывало, что командование ВСУ стало вносить пропавших без вести солдат в списки дезертиров после ожесточенных боев в Сумской области. На Украине с августа усилили борьбу с дезертирством среди мобилизованных, отмечает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...