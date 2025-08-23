23 августа 2025

Гладков: из-за атаки ВСУ ранены двое россиян в Белгородской области

В Белгородской области двое россиян получили ранения в результате атаки ВСУ. Инцидент произошел в районе поселка Красная Яруга, пострадавшие были доставлены в больницу и получают необходимую помощь. Об этом сообщил губернатор Белгородской области.

«В районе поселка Красная Яруга в результате удара дрона по легковому автомобилю ранены двое. У мужчины баротравма, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног, у женщины — непроникающие осколочные ранения головы, спины, живота, рук и ног. Попутным транспортом они доставлены в Краснояружскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь. Для дальнейшего лечения их переведут в областную клиническую больницу. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести», — написал губернатор Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. 

Кроме Красной Яруги, удары дронов зафиксированы в Шебекинском округе, селе Байцуры Борисовского района и селе Чайки Белгородского района. В этих населенных пунктах повреждены окна, крыши, фасады домов, линии электропередачи, заборы и транспортные средства.

Ранее в Белгороде уже фиксировались атаки беспилотников ВСУ, в результате которых также пострадали мирные жители и были повреждены жилые дома, автомобили и социальные объекты. Тогда, по данным губернатора Вячеслава Гладкова, двое мужчин получили осколочные ранения, а повреждения получили как частные, так и многоквартирные дома.

