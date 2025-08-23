23 августа 2025

В 75 городах Сербии прошли акции в поддержку правительства Вучича

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На сербских улицах сейчас неспокойно
На сербских улицах сейчас неспокойно Фото:

Граждане Сербии минувшим вечером вышли на мирные акции в 75 городах страны, чтобы поддержать действующие власти и выступить против блокировок студентами и оппозицией доступа к объектам инфраструктуры. Об этом сообщили местные журналисты.

«Люди, которые, как они заявляют, выступают против блокировок студентов и оппозиции, собрались сегодня вечером в 18:30 (19:30 мск). Собрания граждан проходят в 75 городах страны», — передает Радио и телевидение Сербии.

Поводом для эскалации внутренней напряженности стало обрушение навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре прошлого года. Тогда в результате трагедии погибли 16 человек. После этого инцидента студенты и оппозиционные силы начали массовые акции протесты.

На прошлой неделе ситуация обострилась: участники акций стали чаще вступать в противостояние с полицией и блокировать дороги, особенно в вечернее и ночное время.

Позже протесты переросли в разрушение партийных офисов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержанным в Белграде не видать помилования. Он также обвинил манифестантов в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде, напоминает «Национальная служба новостей». По последним данным, в уличных столкновениях пострадали шесть правоохранителей, отмечает телеканал 360.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Граждане Сербии минувшим вечером вышли на мирные акции в 75 городах страны, чтобы поддержать действующие власти и выступить против блокировок студентами и оппозицией доступа к объектам инфраструктуры. Об этом сообщили местные журналисты. «Люди, которые, как они заявляют, выступают против блокировок студентов и оппозиции, собрались сегодня вечером в 18:30 (19:30 мск). Собрания граждан проходят в 75 городах страны», — передает Радио и телевидение Сербии. Поводом для эскалации внутренней напряженности стало обрушение навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре прошлого года. Тогда в результате трагедии погибли 16 человек. После этого инцидента студенты и оппозиционные силы начали массовые акции протесты. На прошлой неделе ситуация обострилась: участники акций стали чаще вступать в противостояние с полицией и блокировать дороги, особенно в вечернее и ночное время. Позже протесты переросли в разрушение партийных офисов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержанным в Белграде не видать помилования. Он также обвинил манифестантов в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде, напоминает «Национальная служба новостей». По последним данным, в уличных столкновениях пострадали шесть правоохранителей, отмечает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...