В 75 городах Сербии прошли акции в поддержку правительства Вучича

Граждане Сербии минувшим вечером вышли на мирные акции в 75 городах страны, чтобы поддержать действующие власти и выступить против блокировок студентами и оппозицией доступа к объектам инфраструктуры. Об этом сообщили местные журналисты.
«Люди, которые, как они заявляют, выступают против блокировок студентов и оппозиции, собрались сегодня вечером в 18:30 (19:30 мск). Собрания граждан проходят в 75 городах страны», — передает Радио и телевидение Сербии.
Поводом для эскалации внутренней напряженности стало обрушение навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад в ноябре прошлого года. Тогда в результате трагедии погибли 16 человек. После этого инцидента студенты и оппозиционные силы начали массовые акции протесты.
На прошлой неделе ситуация обострилась: участники акций стали чаще вступать в противостояние с полицией и блокировать дороги, особенно в вечернее и ночное время.
Позже протесты переросли в разрушение партийных офисов. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что задержанным в Белграде не видать помилования. Он также обвинил манифестантов в попытке сжечь людей заживо в Нови-Саде, напоминает «Национальная служба новостей». По последним данным, в уличных столкновениях пострадали шесть правоохранителей, отмечает телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.