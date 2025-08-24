Россиян ждет трехдневная рабочая неделя

Россияне будут отдыхать четыре дня в ноябре
Россияне будут отдыхать четыре дня в ноябре Фото:

Первая рабочая неделя ноября для россиян будет сокращенной и составит всего три дня. Выходными станут 3, 4, 8 и 9 ноября, остальное время придется работать. Об этом говорится в постановлении правительства РФ.

«Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной. Выходными будут 3 и 4 ноября, затем 8 и 9 ноября, а оставшиеся три дня станут рабочими», — сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства России. 

Предшествующая этой неделе будет шестидневной. 4 ноября отмечается государственный праздник — День народного единства, а дополнительный выходной в понедельник перенесен с субботы, 1 ноября. Праздничные дни совпадут с окончанием осенних школьных каникул, которые по рекомендации Минпросвещения продлятся с 25 октября по 2 ноября.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2026 году у россиян не будет шестидневных рабочих недель. Согласно проекту постановления правительства, новогодние каникулы продлятся 12 дней, дополнительные выходные придутся на февраль, март, май и июнь, а в ноябре рабочая неделя сократится благодаря празднованию Дня народного единства.

