Стало известно, будут ли в 2026 году шестидневные рабочие недели

Южалин: следующий год в России пройдет без шестидневных рабочих недель
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Жителей России ждут длинные новогодние праздники
Жителей России ждут длинные новогодние праздники Фото:

В 2026 году россияне не столкнутся с шестидневными рабочими неделями. Об этом сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин.

«Шестидневных рабочих недель в следующем году не планируется», — заявил Южалин, передает РИА Новости. Проект постановления правительства РФ о переносе выходных исключает подобные графики для работников.

Согласно проекту, новогодние каникулы продлятся 12 дней. Также дополнительные три выходных предусмотрены на 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, а также на 12 июня. В начале ноября рабочая неделя будет сокращена: День народного единства выпадет на среду и станет выходным днем.

Ранее Южалин сообщал, что в 2026 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель благодаря длинным праздникам. Также рассматривалась возможность продления новогоднего отдыха до 11 января за счет переноса выходных дней.

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В 2026 году россияне не столкнутся с шестидневными рабочими неделями. Об этом сообщил директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин. «Шестидневных рабочих недель в следующем году не планируется», — заявил Южалин, передает РИА Новости. Проект постановления правительства РФ о переносе выходных исключает подобные графики для работников. Согласно проекту, новогодние каникулы продлятся 12 дней. Также дополнительные три выходных предусмотрены на 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, а также на 12 июня. В начале ноября рабочая неделя будет сокращена: День народного единства выпадет на среду и станет выходным днем. Ранее Южалин сообщал, что в 2026 году россиян ожидают семь коротких рабочих недель благодаря длинным праздникам. Также рассматривалась возможность продления новогоднего отдыха до 11 января за счет переноса выходных дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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