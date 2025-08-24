На Курилах пропали туристы

На Курилах начали поисковую операцию из-за пропажи 10 туристов, заявил Истомин
На Курилах начали поисковую операцию из-за пропажи 10 туристов, заявил Истомин

В Сахалинской области в районе вулкана Баранского пропала связь с туристической группой из 10 человек. В настоящее время в поисках задействовано шесть человек, глава Курильского муниципального округа Константин Истомин сообщил, что взял ситуацию на личный контроль. 

«Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. Об этом сообщено на пульт ЕДДС», — передает Истомин в telegram-канале

Отмечается, что для поиска пропавших привлечены сотрудники спасательных служб, представители ОМВД и представитель администрации округа. Ход операции, по словам Константина Истомина, находится под его личным контролем.

Ранее сообщалось о спасательной операции в Киргизии. Там альпинистка Наталья Наговицына получила перелом ноги во время спуска с пика Победы в горах Тянь-Шаня 12 августа. Спортсменка находится на высоте примерно семи тысяч метров без продовольствия. Женщину дважды пытался спасти итальянский альпинист — в результате этого погиб. Спасатели приостановили операцию по ее эвакуации из-за погодных условий, пишет 360.ru. При этом 23 августа стало известно, что альпинистка скончалась. Вероятно, ее тело останется на высоте до весны 2026 года, передает MK.RU. 

