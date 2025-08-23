В Перми выбрали перевозчика для автобусного маршрута, который планируют продлить до ЖК «Погода»

В Перми автобусный маршрут № 11 продлят до микрорайона «Погода». Обслуживание линии на пять лет доверили предпринимателю, сэкономив городу 72 млн рублей. Это следует из аукционной документации.
«МКУ „Городское управление транспорта“ заключило контракт на обслуживание автобусного маршрута № 11 с победителем аукциона — индивидуальным предпринимателем Александром Стерляговым. Стоимость перевозок составит 777,7 млн рублей, при этом в ходе торгов цену удалось снизить на 72,2 млн рублей (на 8,5 %)», — передает издание Business Class со ссылкой на документацию.
Контракт заключен на пять лет — с октября 2025 года по октябрь 2030 года. Ранее в департаменте транспорта Перми сообщили, что осенью 2025 года маршрут № 11 продлят до остановки «Улица Сапфирная» (ЖК «Погода») в связи с растущим пассажиропотоком и активным развитием микрорайона «Погода». В аукционной документации указано действующее сообщение маршрута «М/р Парковый — м/р Садовый», но приложена схема движения с учетом планируемого продления.
С 2025 года в Перми по новым контрактам обновляют обслуживание автобусных маршрутов с повышенными требованиями к транспорту: автобусы оснащают тревожными кнопками, видеонаблюдением и дополнительными валидаторами. Аналогичные пятилетние соглашения недавно заключили по маршрутам №19 и №55, где также снизили стоимость контрактов в ходе торгов.
