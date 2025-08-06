В Перми нашли перевозчика для объединенного автобусного маршрута

Власти Перми выбрали перевозчиков для двух автобусных маршрутов
© Служба новостей «URA.RU»
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Перевозчики будут обслуживать маршруты пять лет
Перевозчики будут обслуживать маршруты пять лет Фото:

Власти Перми подвели итоги торгов на обслуживание автобусных маршрутов №19 и №55. На них запустят автобусы большого класса.

«На маршрут №19 „Микрорайон Липовая гора — микрорайон Парковый — „Тенториум“ выйдет ИП Кирсанов А. И. Сумма контракта составила 795,6 млн рублей. На маршруте №?55 „ТРЦ „Планета“ — микрорайон Архиерейка“ будет работать ООО „АААВТО“. Цена контракта — 677,4 млн рублей“, — пишет Business Class со ссылкой на краевое минзакупок.

Контракты с победителями аукциона заключаются на пять лет. Они будут действовать с октября 2025 года до октября 2030 года. Ранее URA.RU рассказывало, что с 2025 года автобусные маршруты в Перми начинают работать по новым контрактам с повышенными требованиями к технике. Транспорт оснащают тревожными кнопками, видеонаблюдением, датчиками контроля работы кондиционеров, шестью валидаторами и Bluetooth-маячками.

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Власти Перми подвели итоги торгов на обслуживание автобусных маршрутов №19 и №55. На них запустят автобусы большого класса. «На маршрут №19 „Микрорайон Липовая гора — микрорайон Парковый — „Тенториум“ выйдет ИП Кирсанов А. И. Сумма контракта составила 795,6 млн рублей. На маршруте №?55 „ТРЦ „Планета“ — микрорайон Архиерейка“ будет работать ООО „АААВТО“. Цена контракта — 677,4 млн рублей“, — пишет Business Class со ссылкой на краевое минзакупок. Контракты с победителями аукциона заключаются на пять лет. Они будут действовать с октября 2025 года до октября 2030 года. Ранее URA.RU рассказывало, что с 2025 года автобусные маршруты в Перми начинают работать по новым контрактам с повышенными требованиями к технике. Транспорт оснащают тревожными кнопками, видеонаблюдением, датчиками контроля работы кондиционеров, шестью валидаторами и Bluetooth-маячками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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