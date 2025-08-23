23 августа 2025

В Перми 1 сентября не будут продавать алкоголь

Администрация города: в Перми 1 сентября введут запрет на продажу алкоголя
Причина ограничений - празднование Дня знаний
Причина ограничений - празднование Дня знаний

В Перми 1 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя. Причина — празднование Дня знаний. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Ограничение действует в рамках регионального закона и касается всех торговых точек, реализующих спиртные напитки. Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции повлечет наложение административного штрафа», — напомнили в администрации Перми.

Для должностных лиц его размер составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей. Запрет действует ежегодно и является частью региональной политики по ограничению доступности алкоголя в социально значимые даты. Ограничение приурочено к Дню знаний и направлено на обеспечение общественного порядка в праздничный день.

Аналогичные ограничения на продажу алкоголя в Перми вводятся и в другие значимые даты, например, 2 августа в День воздушно-десантных войск. Такие меры ежегодно применяются в регионе для поддержания общественного порядка и безопасности во время массовых мероприятий и праздников.

