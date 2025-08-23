В Перми 1 сентября не будут продавать алкоголь

В Перми 1 июня введут запрет на розничную продажу алкоголя. Причина — празднование Дня знаний. Об этом сообщается на сайте мэрии.
«Ограничение действует в рамках регионального закона и касается всех торговых точек, реализующих спиртные напитки. Нарушение ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции повлечет наложение административного штрафа», — напомнили в администрации Перми.
Для должностных лиц его размер составляет от 20 до 40 тысяч рублей. Для юридических — от 100 до 300 тысяч рублей. Запрет действует ежегодно и является частью региональной политики по ограничению доступности алкоголя в социально значимые даты. Ограничение приурочено к Дню знаний и направлено на обеспечение общественного порядка в праздничный день.
Аналогичные ограничения на продажу алкоголя в Перми вводятся и в другие значимые даты, например, 2 августа в День воздушно-десантных войск. Такие меры ежегодно применяются в регионе для поддержания общественного порядка и безопасности во время массовых мероприятий и праздников.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!