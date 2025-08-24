Пропавшая на Курилах тургруппа самовольно пошла на вулкан

Группа туристов, пропавшая накануне в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, не была официально зарегистрирована и самостоятельно отправилась в поход на вулкан. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.
По информации источника, туристы не зарегистрировались перед выходом на маршрут и самостоятельно поднялись на вулкан, где могли «свернуть не туда». Причиной возможной потери ориентировки стал плотный туман, который затруднил видимость на местности.
Сообщение о пропаже туристической группы из 10 человек появилось утром 24 августа. Поисково-спасательные работы на острове продолжаются силами сотрудников МВД, спасателей и медицинского работника. Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости задействовать авиацию пока невозможно. Специалисты обследуют территорию вокруг вулкана, однако работа осложняется сложным рельефом и погодой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.