Пропавшая на Курилах тургруппа самовольно пошла на вулкан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Группа пошла на вулкан Баранского на острове Итуруп
Группа пошла на вулкан Баранского на острове Итуруп Фото:

Группа туристов, пропавшая накануне в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, не была официально зарегистрирована и самостоятельно отправилась в поход на вулкан. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По информации источника, туристы не зарегистрировались перед выходом на маршрут и самостоятельно поднялись на вулкан, где могли «свернуть не туда». Причиной возможной потери ориентировки стал плотный туман, который затруднил видимость на местности.

Сообщение о пропаже туристической группы из 10 человек появилось утром 24 августа. Поисково-спасательные работы на острове продолжаются силами сотрудников МВД, спасателей и медицинского работника. Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости задействовать авиацию пока невозможно. Специалисты обследуют территорию вокруг вулкана, однако работа осложняется сложным рельефом и погодой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Группа туристов, пропавшая накануне в районе вулкана Баранского на острове Итуруп, не была официально зарегистрирована и самостоятельно отправилась в поход на вулкан. Об этом сообщил источник РЕН ТВ. По информации источника, туристы не зарегистрировались перед выходом на маршрут и самостоятельно поднялись на вулкан, где могли «свернуть не туда». Причиной возможной потери ориентировки стал плотный туман, который затруднил видимость на местности. Сообщение о пропаже туристической группы из 10 человек появилось утром 24 августа. Поисково-спасательные работы на острове продолжаются силами сотрудников МВД, спасателей и медицинского работника. Из-за неблагоприятных погодных условий и низкой видимости задействовать авиацию пока невозможно. Специалисты обследуют территорию вокруг вулкана, однако работа осложняется сложным рельефом и погодой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...