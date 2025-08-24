Опубликованы имена пропавших в лесах острова Итуруп туристок

На Сахалине продолжаются поиски группы туристов, пропавших в лесу во время похода. Информационный telegram-канал «112», опубликовал список из десяти человек, оказавшихся вне зоны связи.
Список туристок, пропавших на Сахалине:
- Федосов Валерий 1989 г.р. — гид
- Дронова Марина 1986 г.р.
- Белал Регина 1992 г.р.
- Сидорова Татьяна 1975 г.р.
- Тюльктина Ирина 1995 г.р.
- Зарубина Юлия 1985 г.р.
- Подоляко Полина 1995 г.р.
- Степанова Инна 1995 г.р.
- Кайнова Екатерина 1993 г.р.
- Обжорина Татьяна 1979 г.р.
«Руководитель группы Валерий Федосов впервые шел по этому маршруту, у него была карта, но саму тропу он не знал», — сообщает источник канала. Гид мог свернуть не туда на одной из развилок и случайно увести группу в лес.
Еще одной возможной причиной пропажи туристов называют плотный туман, который мог затруднить видимость и потерять ориентиры на местности.
Ранее сообщалось, что туристическая группа из 10 человек пропала в районе вулкана Баранского на Курилах куда пошла самовольно. Сообщение об этом появилось утром 24 августа. Для их поисков были привлечены спасатели, полиция и представители администрации округа, однако работа усложняется труднопроходимым рельефом и тяжелыми погодными условиями.
