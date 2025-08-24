Опубликованы имена пропавших в лесах острова Итуруп туристок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
У гида Валерия Федосова была карта, однако саму тропу он не знал
У гида Валерия Федосова была карта, однако саму тропу он не знал Фото:
новость из сюжета
Туристы пропали при восхождении на вулкан Баранского на Сахалине

На Сахалине продолжаются поиски группы туристов, пропавших в лесу во время похода. Информационный telegram-канал «112», опубликовал список из десяти человек, оказавшихся вне зоны связи.

Список туристок, пропавших на Сахалине:

  1. Федосов Валерий 1989 г.р. — гид
  2. Дронова Марина 1986 г.р.
  3. Белал Регина 1992 г.р.
  4. Сидорова Татьяна 1975 г.р.
  5. Тюльктина Ирина 1995 г.р.
  6. Зарубина Юлия 1985 г.р.
  7. Подоляко Полина 1995 г.р.
  8. Степанова Инна 1995 г.р.
  9. Кайнова Екатерина 1993 г.р.
  10. Обжорина Татьяна 1979 г.р.

«Руководитель группы Валерий Федосов впервые шел по этому маршруту, у него была карта, но саму тропу он не знал», — сообщает источник канала. Гид мог свернуть не туда на одной из развилок и случайно увести группу в лес.

Еще одной возможной причиной пропажи туристов называют плотный туман, который мог затруднить видимость и потерять ориентиры на местности.

Ранее сообщалось, что туристическая группа из 10 человек пропала в районе вулкана Баранского на Курилах куда пошла самовольно. Сообщение об этом появилось утром 24 августа. Для их поисков были привлечены спасатели, полиция и представители администрации округа, однако работа усложняется труднопроходимым рельефом и тяжелыми погодными условиями.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На Сахалине продолжаются поиски группы туристов, пропавших в лесу во время похода. Информационный telegram-канал «112», опубликовал список из десяти человек, оказавшихся вне зоны связи. Список туристок, пропавших на Сахалине: «Руководитель группы Валерий Федосов впервые шел по этому маршруту, у него была карта, но саму тропу он не знал», — сообщает источник канала. Гид мог свернуть не туда на одной из развилок и случайно увести группу в лес. Еще одной возможной причиной пропажи туристов называют плотный туман, который мог затруднить видимость и потерять ориентиры на местности. Ранее сообщалось, что туристическая группа из 10 человек пропала в районе вулкана Баранского на Курилах куда пошла самовольно. Сообщение об этом появилось утром 24 августа. Для их поисков были привлечены спасатели, полиция и представители администрации округа, однако работа усложняется труднопроходимым рельефом и тяжелыми погодными условиями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...