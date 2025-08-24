С осени фармацевтов будут штрафовать за несообщение о дешевых аналогах лекарств

С 1 сентября российские фармацевты будут нести административную ответственность в виде штрафа в размере от 100 до 200 тысяч рублей, если не предоставят покупателям информацию о наличии более дешевых аналогов лекарств. Об этом сообщил доцент кафедры медицинского права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина Алексей Кубышкин.
«В соответствии с п. 15 Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения, утв. приказом Минздрава России от 29.04.2025 № 259н, которые вступают в силу с 01.09.2025 г., работники аптеки или иного субъекта розничной торговли лекарственными препаратами в зависимости от возложенных на них обязанностей осуществляют предоставление покупателям в том числе информации о наличии лекарственных препаратов, имеющих более низкую цену», — заявил Кубышкин. Его слова передает ТАСС.
Алексей Кубышкин напомнил, что в пункте 4 части 2 статьи 74 Федерального закона № 323-ФЗ уже закреплен запрет для фармацевтов и руководства аптек скрывать сведения о наличии лекарств и медицинских изделий по более низким ценам. Новая норма уточняет и конкретизирует действующее законодательство. Юрист отметил, что текущая инициатива необходима для устранения правовой неопределенности и повышения прозрачности регулирования. Практическое исполнение нового требования обеспечивается возложением на руководителей аптек обязанностей по развитию у персонала соответствующих знаний и регулярному контролю их наличия. За нарушения предусмотрено наложение административного штрафа от 100 до 200 тысяч рублей.
По словам Кубышкина, наличие таких требований в законодательстве способствует реализации права граждан на получение необходимого лекарственного обеспечения с учетом их финансовых возможностей. При этом внедрение новых норм в правила надлежащей аптечной практики не приведет к существенному увеличению рисков для аптек и фармкомпаний, в том числе финансовых.
Ранее Минздрав изменил правила для выпускников медвузов. Теперь они должны отработать три года в государственных клиниках, чтобы получить допуск к аккредитации. Такие изменения оставят врачей и фармацевтов без повышения зарплат, считает глава Лиги защиты врачей, физиотерапевт Семен Гальперин.
