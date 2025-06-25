Медики рискуют остаться без повышения зарплат из-за новых правил

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Коммерческое медобразование накроет медным тазом, уверен глава Лиги защиты врачей
Коммерческое медобразование накроет медным тазом, уверен глава Лиги защиты врачей Фото:

Минздрав изменил правила для выпускников медвузов: теперь они должны отработать три года в государственных клиниках, чтобы получить допуск к аккредитации. Глава Лиги защиты врачей, физиотерапевт Семен Гальперин считает, что изменения оставят врачей и фармацевтов без повышения зарплат. 

«Не приходится рассчитывать на повышение зарплат в районах, где не хватает врачей. Минздрав решил пойти другим путем. Понятно, что предложение ведомства основано на отсутствии средств. Но пользы от него не будет», — рассказал Гальперин в интервью «Ридусу».

Он также выразил сомнения по поводу законности инициативы и указал на проблемы для выпускников, обучавшихся на коммерческой основе, которых могут обязать отрабатывать в государственных клиниках для получения аккредитации. Гальперин считает, что такое требование может сильно ударить по коммерческому медицинскому образованию, так как обучение дорогое, а заработать потраченные деньги в госучреждениях сложно.

Ранее в Сургуте стоматологи поликлиники №1 жаловались на фиктивное поднятие зарплаты. Их оклад должен был вырасти на 14 тысяч рублей, что составило бы треть всей суммы. Однако их зарплата не выросла даже на один рубль. Вместе с тем в отрасли наблюдается дефицит кадров. По состоянию на март 2025 года, нехватка врачей в первичном звене достигало 23 тысяч человек, а среднего медперсонала — 75 тысяч.

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Минздрав изменил правила для выпускников медвузов: теперь они должны отработать три года в государственных клиниках, чтобы получить допуск к аккредитации. Глава Лиги защиты врачей, физиотерапевт Семен Гальперин считает, что изменения оставят врачей и фармацевтов без повышения зарплат.  «Не приходится рассчитывать на повышение зарплат в районах, где не хватает врачей. Минздрав решил пойти другим путем. Понятно, что предложение ведомства основано на отсутствии средств. Но пользы от него не будет», — рассказал Гальперин в интервью «Ридусу». Он также выразил сомнения по поводу законности инициативы и указал на проблемы для выпускников, обучавшихся на коммерческой основе, которых могут обязать отрабатывать в государственных клиниках для получения аккредитации. Гальперин считает, что такое требование может сильно ударить по коммерческому медицинскому образованию, так как обучение дорогое, а заработать потраченные деньги в госучреждениях сложно. Ранее в Сургуте стоматологи поликлиники №1 жаловались на фиктивное поднятие зарплаты. Их оклад должен был вырасти на 14 тысяч рублей, что составило бы треть всей суммы. Однако их зарплата не выросла даже на один рубль. Вместе с тем в отрасли наблюдается дефицит кадров. По состоянию на март 2025 года, нехватка врачей в первичном звене достигало 23 тысяч человек, а среднего медперсонала — 75 тысяч.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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