Медики рискуют остаться без повышения зарплат из-за новых правил

Минздрав изменил правила для выпускников медвузов: теперь они должны отработать три года в государственных клиниках, чтобы получить допуск к аккредитации. Глава Лиги защиты врачей, физиотерапевт Семен Гальперин считает, что изменения оставят врачей и фармацевтов без повышения зарплат.
«Не приходится рассчитывать на повышение зарплат в районах, где не хватает врачей. Минздрав решил пойти другим путем. Понятно, что предложение ведомства основано на отсутствии средств. Но пользы от него не будет», — рассказал Гальперин в интервью «Ридусу».
Он также выразил сомнения по поводу законности инициативы и указал на проблемы для выпускников, обучавшихся на коммерческой основе, которых могут обязать отрабатывать в государственных клиниках для получения аккредитации. Гальперин считает, что такое требование может сильно ударить по коммерческому медицинскому образованию, так как обучение дорогое, а заработать потраченные деньги в госучреждениях сложно.
Ранее в Сургуте стоматологи поликлиники №1 жаловались на фиктивное поднятие зарплаты. Их оклад должен был вырасти на 14 тысяч рублей, что составило бы треть всей суммы. Однако их зарплата не выросла даже на один рубль. Вместе с тем в отрасли наблюдается дефицит кадров. По состоянию на март 2025 года, нехватка врачей в первичном звене достигало 23 тысяч человек, а среднего медперсонала — 75 тысяч.
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