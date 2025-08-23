23 августа 2025

Четыре пермячки пропали при восхождении на вулкан на Курилах

МЧС продолжает поиски пропавших
МЧС продолжает поиски пропавших
новость из сюжета
Туристы пропали при восхождении на вулкан Баранского на Сахалине

Четыре пермячки пропали во время восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп. В группе из 10 туристов также находятся жительницы Санкт-Петербурга, Самары и Челябинской области. Поиски осложняются плохой погодой.

«Четыре жительницы Перми входят в число десяти туристов, пропавших при восхождении на вулкан Баранского на курильском острове Итуруп. Среди пропавших пермячек — младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина (29 лет), врач-хирург Екатерина Кайнова (32 года), Татьяна Сидорова (50 лет) и Юлия Зарубина (40 лет)», — сообщает telegram-канал «Baza».

Группа из девяти женщин под руководством гида из Санкт-Петербурга Валерия Федосова перестала выходить на связь вечером 23 августа. Точный маршрут неизвестен, так как группа не была зарегистрирована.

«Поиски ранее пропавшей группы туристов продолжаются. К сожалению, сложные погодные условия — низкая облачность, морось и густой туман — серьёзно затрудняют проведение поисковых мероприятий», — написал в своем telegram-канале глава Курильского муниципального округа Константин Истомин.

