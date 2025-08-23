Четыре пермячки пропали при восхождении на вулкан на Курилах

Четыре пермячки пропали во время восхождения на вулкан Баранского на острове Итуруп. В группе из 10 туристов также находятся жительницы Санкт-Петербурга, Самары и Челябинской области. Поиски осложняются плохой погодой.
«Четыре жительницы Перми входят в число десяти туристов, пропавших при восхождении на вулкан Баранского на курильском острове Итуруп. Среди пропавших пермячек — младший научный сотрудник УрО РАН Ирина Тюлькина (29 лет), врач-хирург Екатерина Кайнова (32 года), Татьяна Сидорова (50 лет) и Юлия Зарубина (40 лет)», — сообщает telegram-канал «Baza».
Группа из девяти женщин под руководством гида из Санкт-Петербурга Валерия Федосова перестала выходить на связь вечером 23 августа. Точный маршрут неизвестен, так как группа не была зарегистрирована.
«Поиски ранее пропавшей группы туристов продолжаются. К сожалению, сложные погодные условия — низкая облачность, морось и густой туман — серьёзно затрудняют проведение поисковых мероприятий», — написал в своем telegram-канале глава Курильского муниципального округа Константин Истомин.
